賴清德春節談話 宣示拚國防、經濟

記者鄭媁／台北16日電
賴清德總統（中）春節前在海軍小雪山雷達站錄製春節談話。他表示，新的一年會率領執政團隊，持續強化國防與治安、推動經濟建設與產業布局，並擴大社會福利與弱勢照顧。（圖／總統府提供）
賴清德總統（中）春節前在海軍小雪山雷達站錄製春節談話。他表示，新的一年會率領執政團隊，持續強化國防與治安、推動經濟建設與產業布局，並擴大社會福利與弱勢照顧。（圖／總統府提供）

賴清德總統15日在小年夜透過影片發表春節談話。他表示，過去一年，台灣面對挑戰，也在考驗中更加堅韌。新的一年，他會率領執政團隊持續努力，強化國防與治安，穩健推動經濟建設，協助產業全球布局。

賴總統選在海拔3020公尺的小雪山錄製小年夜談話。他說，小雪山雷達站是全國海拔最高的海軍雷達站，他特地在年前上山和國軍官士兵一起圍爐，為大家加油打氣，也向所有在春節期間堅守崗位的人致上最深的敬意。

賴總統指出，當家家戶戶團圓過年時，還有許多人默默付出。他要感謝國軍、海巡守護家園，也感謝警消、醫護、海關、移民，以及水電氣與公共運輸等夥伴，「因為有你們，社會才能正常運作，國人才能安心過年。」

賴總統表示，過去一年，台灣面對挑戰，也在考驗中更加堅韌。看到搜救人員與志工奔赴災區，看見工程團隊搶修道路與通訊，也看見中小微企業與百工百業撐起經濟。每一分打拚，都凝聚成台灣最堅強的力量。新的一年，他會率領執政團隊持續努力，強化國防與治安，穩健推動經濟建設，協助產業全球布局，也給中小微企業更實際的支持，同時推動中南部建設與社會投資，照顧需要幫助的人。

總統也提到，今年起，行政院已通過每胎生育給付加計補助10萬元（新台幣，下同，約3183美元）；低收入戶與中低收入戶補助分別提高1000元與750元；老農津貼調整為每人每月1萬元，國民年金老年給付提高至5千元。待立院審議通過後，即可實施。

初一到初三 23宮廟發福袋

另據台北中國時報報導，16日除夕夜，賴清德將前往金山法鼓山參加除夕撞鐘祈福活動，國民黨主席鄭麗文也將出席。另外，農曆春節初一起，賴清德將展開一連串拜廟行程。

初一到初三賴清德共安排到23間宮廟參香、發放福袋，首站從艋舺龍山寺出發，初三的最後一站則在桃園景福宮，期間也會回到他的出生地，新北市萬里區的廟宇忠福宮、昭靈宮參香。

賴清德 低收入 春節

500年檜木被鋸斷 台灣搶救神木 策反山老鼠

