我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

卓榮泰將續留 內閣改組機率低 藍委：卓不換 立院僵局如何解套

記者蔡晉宇、黃婉婷、屈彥辰、劉懿萱／台北15日電
行政院長卓榮泰（中）14日視察海巡署北部地區機動海巡隊，與同仁們一同共進午餐，感謝大家守護國家。（記者余承翰／攝影）
行政院長卓榮泰（中）14日視察海巡署北部地區機動海巡隊，與同仁們一同共進午餐，感謝大家守護國家。（記者余承翰／攝影）

民進黨備戰2026年選戰，農曆年後組「戰鬥內閣」拚選舉風聲再起，而隨著台美對等貿易協定（ART）底定，民進黨高層透露，行政院長卓榮泰內閣原班人馬續戰機率高；國民黨立委賴士葆質疑，卓榮泰不換，立院僵局如何解套？民眾黨立院黨團總召陳清龍則認為，卓榮泰可割可棄，內閣改組與否不重要。

農曆新年過後，立法院新會期即將在2月24日開議，若執政黨有意更換新內閣展現新氣象，或是因應選舉年轉型為「戰鬥內閣」，剛好在農曆年後換閣，讓新閣揆赴立院進行施政報告，因此被視為內閣改組的時機點。

而隨著台美對等關稅確定15%不疊加後，民進黨人士評估，外界反應不差，「賴卓體制」支持度可望谷底反彈，原班人馬續戰立院下會期機會高；一位民進黨中央高層則表示，行政院副院長鄭麗君在這回關稅談判政治行情看漲，縱使不選台北市長，未來的路更寬，下一步甚至有可能扶正接下閣揆。

民進黨高層透露，內閣傾向不改組一個直接的原因是，卓內閣挺過大罷免大失敗低潮後，已漸入佳境；根據民進黨自己做的民調，賴、卓的信任度在去年底就超越不信任度，已經黃金交叉，且聲勢看漲的趨勢延續到了今年初。

而另一個訊號是，民進黨布局台北市長選戰進度，未能在農曆年前完成，而目前黨內大熱門人選正是行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君，兩人未在過年前披掛上陣，內閣自然也沒有年後配合順勢改組的必要性。其中鄭麗君未來若不踏上選舉路，在執政團隊中也將另有重用。

而在野陣營則有不同看法，陳清龍說，對賴總統而言，卓榮泰可割可棄。內閣改組與否並不重要，因為若換上來的新內閣只能繼續執行賴清德的意志，那換誰意義都不大，依舊會繼續撕裂社會、鬥爭在野。

賴士葆說，民進黨認為卓榮泰民調穩，傾向不換掉卓榮泰，問題是立法院總預算、軍人加薪等僵局該如何解套？他呼籲行政院、立法院還是要溝通，現在賴政府逼著在野黨投降，立院新會期氛圍的關鍵在軍購，朝野若開始審軍購就會比較緩和。

世報陪您半世紀

民進黨 卓榮泰 民調

上一則

包裹沒郵戳擺門口 宜蘭老姊弟一打開瞬間爆炸受傷

下一則

桃機單日16.9萬人次 出國過年創紀錄 學者：觀念改變 團圓不拘形式

延伸閱讀

簽署台美對等貿易協定後返台了 鄭麗君：祝大家新年快樂

簽署台美對等貿易協定後返台了 鄭麗君：祝大家新年快樂
台美簽貿易協議 鄭麗君承認曾遭美方以提高關稅施壓

台美簽貿易協議 鄭麗君承認曾遭美方以提高關稅施壓
賴清德稱台美貿易協定為台打通任督二脈 卓榮泰：盼國會支持

賴清德稱台美貿易協定為台打通任督二脈 卓榮泰：盼國會支持
卓榮泰宜蘭視察僅邀綠營參選人 藍批開動輔選列車

卓榮泰宜蘭視察僅邀綠營參選人 藍批開動輔選列車

熱門新聞

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
全鴻海運動會台北大巨蛋登場，逾3萬名員工眷屬參與。(鴻海提供)

「沒留到最後會後悔」鴻海4人中千萬不在場 替補幸運兒樂翻

2026-02-12 22:00

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了