卓榮泰將續留 內閣改組機率低 藍委：卓不換 立院僵局如何解套

行政院長卓榮泰（中）14日視察海巡署北部地區機動海巡隊，與同仁們一同共進午餐，感謝大家守護國家。（記者余承翰／攝影）

民進黨 備戰2026年選戰，農曆年後組「戰鬥內閣」拚選舉風聲再起，而隨著台美對等貿易協定（ART）底定，民進黨高層透露，行政院長卓榮泰 內閣原班人馬續戰機率高；國民黨立委賴士葆質疑，卓榮泰不換，立院僵局如何解套？民眾黨立院黨團總召陳清龍則認為，卓榮泰可割可棄，內閣改組與否不重要。

農曆新年過後，立法院新會期即將在2月24日開議，若執政黨有意更換新內閣展現新氣象，或是因應選舉年轉型為「戰鬥內閣」，剛好在農曆年後換閣，讓新閣揆赴立院進行施政報告，因此被視為內閣改組的時機點。

而隨著台美對等關稅確定15%不疊加後，民進黨人士評估，外界反應不差，「賴卓體制」支持度可望谷底反彈，原班人馬續戰立院下會期機會高；一位民進黨中央高層則表示，行政院副院長鄭麗君在這回關稅談判政治行情看漲，縱使不選台北市長，未來的路更寬，下一步甚至有可能扶正接下閣揆。

民進黨高層透露，內閣傾向不改組一個直接的原因是，卓內閣挺過大罷免大失敗低潮後，已漸入佳境；根據民進黨自己做的民調 ，賴、卓的信任度在去年底就超越不信任度，已經黃金交叉，且聲勢看漲的趨勢延續到了今年初。

而另一個訊號是，民進黨布局台北市長選戰進度，未能在農曆年前完成，而目前黨內大熱門人選正是行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君，兩人未在過年前披掛上陣，內閣自然也沒有年後配合順勢改組的必要性。其中鄭麗君未來若不踏上選舉路，在執政團隊中也將另有重用。

而在野陣營則有不同看法，陳清龍說，對賴總統而言，卓榮泰可割可棄。內閣改組與否並不重要，因為若換上來的新內閣只能繼續執行賴清德的意志，那換誰意義都不大，依舊會繼續撕裂社會、鬥爭在野。

賴士葆說，民進黨認為卓榮泰民調穩，傾向不換掉卓榮泰，問題是立法院總預算、軍人加薪等僵局該如何解套？他呼籲行政院、立法院還是要溝通，現在賴政府逼著在野黨投降，立院新會期氛圍的關鍵在軍購，朝野若開始審軍購就會比較緩和。