檢認定涉犯3罪境管…高金素梅百萬交保：永不屈服司法迫害

台北地檢署偵辦立委高金素梅涉嫌詐領助理費等案件，13日複訊後以100萬元台幣交保，高金素梅受訪時表示，對賴清德政府的政治目的「不會屈服」。(記者曾吉松／攝影)

立委高金素梅 涉詐領人頭助理費、詐領協會補助款及違反醫療器材管理法等三案，北檢昨天二度傳喚她複訊，檢察官認為她有羈押原因但沒有羈押必要，偵訊3小時後依貪汙、詐欺等罪諭令100萬元(台幣，下同)交保、限制出境出海；高金交保後強調，「對於賴清德 政府的政治目的，我不會屈服。」

本報系聯合報報導，高金素梅交保後在臉書發表「對於司法迫害的嚴正聲明」，強調從政以來經歷7屆立委選舉，始終清清白白，檢調對她和團隊發動司法迫害，只是暴露民進黨政府司法打手的心虛，「這就是一場企圖讓人民噤聲的司法迫害示範，面對這種莫須有的政治追殺，我永不屈服。」

高金素梅表示，為了看緊人民愈來愈扁的荷包，她反對1.25兆元國防特別預算，為護台灣產業，她反對美國對中華民國 的霸權關稅，「我沒有做錯任何事。」

檢方春節前大陣仗搜索約談高金等人，高金複訊時因身體不適就醫，昨完成複訊。檢調追查，張俊傑是高金素梅得力左右手，曾任國會辦公室主任，現為公費助理，是涉及三案關鍵角色，因張的案情明確，但到案後避重就輕，遭聲押禁見獲准。

另據台北中國時報報導，高金素梅接受3個多小時訊問後步出北檢，眼眶泛著淚水語氣堅定地說，「對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任。希望大家過上一個好年，馬上幸福。」、「希望台灣能夠和平，人民能夠幸福。我更祈願我的族人能夠保佑這片美麗的寶島。」她說，對族人還有關心她及立法院的同事們，她要說聲抱歉，「讓你們擔心了」。