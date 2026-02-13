新北藍白合？李四川不排斥與黃國昌民調 黃：李出線不當副手

台北市副市長李四川宣布投入新北市長選舉，不排斥跟民眾黨參選人黃國昌比民調。（記者曾原信／攝影）

新北市長選戰下階段將推動藍白合，台北副市長李四川 昨說，如果獲國民黨提名，要與民眾黨 主席黃國昌 以民調決定，他都不排斥，也會向黃與劉和然請益；黃國昌表示，若李出線，他不會當副手，未來市府最強團隊若涉及政黨合作，會進一步討論。

李四川前天宣布2月底請辭，3月將回熟悉的新北後，昨首發行程接受昔日任職高雄市府時期的同僚、媒體人王淺秋專訪，李四川回顧公務員40多年追求的價值，並透露決定參選關鍵是八個字「當仁不讓、順勢而為」。

接下來新北如何藍白合？李四川說，他與黃國昌會是君子之爭，兩黨協調後如果有機制，他會參加，勝出就代表選新北，藍白合還是相當重要，施政要多數贊成，市政推展才能順利。新北市長侯友宜則重申「我們會全力支持李四川」。

藍白預計3月底前整合完成，地方人士分析，民眾黨知道黃國昌民調不容易贏李四川，「藍白整合關鍵不在市長而在議員」，民眾黨目標是議會取得超過三席組黨團，以利新北扎根，藍白怎麼提名、又怎麼合作將是未來一大考驗。

綠營人士指出，民進黨內部始終以「最艱困的一對一」為選戰基調，從未期待「藍白分」，白營議員插旗地點除藍營弱勢的三重、蘆洲選區外，中和、汐止等藍營優勢區才是考驗藍白合的關鍵地，畢竟藍營現任議員深耕許久，白營派人勢必攪亂一池春水。

黃國昌昨持續掃街，爭取民眾支持，黃國昌說，若是李四川出線，他不會當副手，這場選戰是讓新北市長選舉成為一場氣度與政策視野的競爭，在理性平台上提出負責任的施政藍圖，「給新北市民最好的政策願景」，他也有信心勝選，將盡全力讓市民相信他是新北「最好的選擇」。