我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

新北藍白合？李四川不排斥與黃國昌民調 黃：李出線不當副手

台灣新聞組／台北13日電
台北市副市長李四川宣布投入新北市長選舉，不排斥跟民眾黨參選人黃國昌比民調。（記者曾原信／攝影）
台北市副市長李四川宣布投入新北市長選舉，不排斥跟民眾黨參選人黃國昌比民調。（記者曾原信／攝影）

新北市長選戰下階段將推動藍白合，台北副市長李四川昨說，如果獲國民黨提名，要與民眾黨主席黃國昌以民調決定，他都不排斥，也會向黃與劉和然請益；黃國昌表示，若李出線，他不會當副手，未來市府最強團隊若涉及政黨合作，會進一步討論。

李四川前天宣布2月底請辭，3月將回熟悉的新北後，昨首發行程接受昔日任職高雄市府時期的同僚、媒體人王淺秋專訪，李四川回顧公務員40多年追求的價值，並透露決定參選關鍵是八個字「當仁不讓、順勢而為」。

接下來新北如何藍白合？李四川說，他與黃國昌會是君子之爭，兩黨協調後如果有機制，他會參加，勝出就代表選新北，藍白合還是相當重要，施政要多數贊成，市政推展才能順利。新北市長侯友宜則重申「我們會全力支持李四川」。

藍白預計3月底前整合完成，地方人士分析，民眾黨知道黃國昌民調不容易贏李四川，「藍白整合關鍵不在市長而在議員」，民眾黨目標是議會取得超過三席組黨團，以利新北扎根，藍白怎麼提名、又怎麼合作將是未來一大考驗。

綠營人士指出，民進黨內部始終以「最艱困的一對一」為選戰基調，從未期待「藍白分」，白營議員插旗地點除藍營弱勢的三重、蘆洲選區外，中和、汐止等藍營優勢區才是考驗藍白合的關鍵地，畢竟藍營現任議員深耕許久，白營派人勢必攪亂一池春水。

黃國昌昨持續掃街，爭取民眾支持，黃國昌說，若是李四川出線，他不會當副手，這場選戰是讓新北市長選舉成為一場氣度與政策視野的競爭，在理性平台上提出負責任的施政藍圖，「給新北市民最好的政策願景」，他也有信心勝選，將盡全力讓市民相信他是新北「最好的選擇」。

民眾黨新北市長參選人黃國昌（中）12日上午前往板橋福德市場掃街拜票，沿途發放春聯...
民眾黨新北市長參選人黃國昌（中）12日上午前往板橋福德市場掃街拜票，沿途發放春聯福袋並與攤商民眾握手致意。（中央社）

李四川 黃國昌 民眾黨

上一則

餵毒、火燒肛門...台惡老闆活活虐死討薪員工 求過年交保遭駁回

下一則

批旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」沈富雄免賠確定

延伸閱讀

李四川請辭「當仁不讓」參選新北 黃國昌盼共組最強團隊

李四川請辭「當仁不讓」參選新北 黃國昌盼共組最強團隊
觀察站／蔣川「雙母雞」穩固雙北 助攻台灣尾艱困選區

觀察站／蔣川「雙母雞」穩固雙北 助攻台灣尾艱困選區
藍白合？李四川選新北 黃國昌：若李出線他不會當副手

藍白合？李四川選新北 黃國昌：若李出線他不會當副手
李四川請辭 綠議員形容蔣萬安「斷手腳」市府要頭痛了

李四川請辭 綠議員形容蔣萬安「斷手腳」市府要頭痛了

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因