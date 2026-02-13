議場大亂鬥 柯建銘、謝龍介等7藍委3綠委遭起訴

立法院2024年5月審議法案時，朝野爆發嚴重衝突，民進黨立委沈伯洋（中）為推進議場，穿越人牆後摔下。（本報資料照片）

立法院審議立法院職權行使法、選罷法等修正案時，立委意見不同爆發肢體衝突，事後紛紛提告傷害罪，台北地檢署由四位主任檢察官偵辦傷害案八案，及柯建銘柺杖擊中徐巧芯 案，昨日偵結起訴藍營七位、綠營三位共十位立委。立法院長韓國瑜 表示，不願見到立院同僚互告，對於一口氣有十位立委被起訴，他表示，堅持國會自律精神，也希望未來議事運作能成熟順暢。

韓國瑜透過臉書表示，他曾希望能協助化解僵局，以國會自律為由，私下勸過朝野立委不要對立院同事提告，有些人接受、有些人不願意，這點讓他相當遺憾。過程中韓國瑜自嘲，「難道我也要告那些霸占我主席台的立委嗎」。

被起訴立委包括國民黨 籍謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，及民進黨籍柯建銘、林楚茵、林淑芬共十人；國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲，徐巧芯不起訴。

檢方追查，2024年5月17日立委在議場審查立法院職權行使法等法案，謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪排列成人牆圍護主席台，涉知悉邱志偉透過肢體行為對議事程序表達反對意見，「行使立委職權依法應受保護，不應受到暴力侵害」，謝等人涉嫌將邱從約2公尺高的人牆用力下拉，致頭部外傷併腦震盪症候群等傷害。

檢方查出，邱鎮軍當晚又涉阻止沈伯洋順利爬至主席台，抓住沈的衣物將沈往下拉，致沈摔落主席台下方走道，頭部外傷併腦震盪症及四肢多處挫傷。郭國文則指控洪孟楷、黃仁、張嘉郡、呂玉玲將他從會議桌高台推落，致尾椎骨折，檢方認定黃仁有蓄意「推」郭的肢體動作，對郭重心不穩傾倒、翻落有具體貢獻力。

同年5月24日，民眾黨立委麥玉珍和林淑芬在議場內發生肢體衝突，林涉出手揮打麥的臉部，致左臉挫傷。同年7月8日，立院201會議室審查選罷法修正草案，林楚茵、王鴻薇拉扯互控傷害，林連續雙手推王，王反手掌摑林的右臉，雙方均受傷。同年12月6日國民黨團無預警變更議程，陳玉珍涉嫌強行環抱林月琴抬離地面將人摔倒，又腳踹攻擊致林撞到牆壁，涉傷害、強制罪。

去年3月25日，立院審議國民黨提的兩公投案，柯建銘涉拿伸縮枴杖敲桌面二次，第二次枴杖噴飛擊中主席台前的徐巧芯，徐右手肘鈍挫傷，柯遭依過失傷害罪起訴。

法界人士指出，釋字第435號解釋已釋明憲法保障免責範圍，過往也有多案被起訴判處有罪，且當事人提告，司法就該介入調查，檢方起訴無逾越界線問題。憲法保障立委行使職權，賦予「言論免責權」；釋字第435號解釋也明示，與職權無關的行為，例如蓄意的肢體動作，顯然不符意見表達的適當情節，而侵害他人法益者，不在保障範圍。