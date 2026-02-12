我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

延宕恐跌出美優先名單？賴清德促審軍購 率三軍司令上火線

台灣新聞組／台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統（中）11日率海軍司令蔣正國（左起）、參謀總長梅家樹、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修、空軍司令鄭榮豐舉行記者會，呼籲在野黨支持國防採購特別條例及預算。（記者曾學仁／攝影）
賴清德總統（中）11日率海軍司令蔣正國（左起）、參謀總長梅家樹、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修、空軍司令鄭榮豐舉行記者會，呼籲在野黨支持國防採購特別條例及預算。（記者曾學仁／攝影）

賴清德總統昨親上火線開記者會，呼籲立法院盡速審查行政院所提國防特別預算條例，否則可能讓台灣跌出美國的優先名單。國民黨團總召傅崐萁說，將自提版本，最終三讀通過的絕不會是政院版，黨主席鄭麗文強調，國會尊嚴與民主底線，國民黨不可能鬆手；民眾黨團同意政院版付委審查，但會將民眾黨版軍購條例列為最優先法案。

政院1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）軍購特別預算條例在立院卡關，賴清德昨率國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及三軍司令舉行記者會。賴清德說，台灣宣示自我防衛決心，獲得美國白宮和國會的公開支持，預算遲未通過，可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更引國際社會懷疑。

賴清德以日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院改選獲勝後要強化日本安保為例，主張「台灣也應該要這樣做。」賴總統呼籲，新會期即將開始，希望朝野能將國防特別預算、中央政府總預算的審議，當作是「最最最優先法案」。

賴清德說，軍方和執政團隊從未要求國會無條件通過國防預算，而是希望在安全與機密下，向朝野立委詳細說明。21年前，他擔任立委，美國決定出售8艘潛艦，行政院提出特別預算案，但立法院程序委員會擋了69次，最終流產；當外在威脅不斷提升、建軍更迫切，台灣不能重蹈覆轍。

傅崐萁說，國民黨會提黨版，但否認版本為8000億元（約255億美元）傳聞，因智庫與立委有不同建議，待版本整合後，再與民眾黨磋商。

藍營人士說，國民黨版軍購條例擬將對美國採購的9000億元、國內採購約3000多億元拆開，前者編特別預算，後者改列年度預算；對美採購武器勢不可擋，但不讓賴政府把台美關係和「造福」國內特定業者綁在一起。

傅崐萁透露，國民黨版軍購特別條例核心在於「保證」，將明定對美採購合約須訂出交貨期程、確認台灣列於優先等具體承諾，強制行政部門依法執行，確保預算花在刀口上，能在最短時間內獲得台灣需要的裝備。據了解，國民黨版本已經送到黨中央，待黨主席鄭麗文拍板，而鄭麗文今將召集會議討論此事。

鄭麗文昨在國民黨中常會表示，國會的尊嚴、民主的底線，國民黨不可能鬆手；國民黨只有兩個標準，一定會採購台灣真正需要的軍購，要幫老百姓看緊荷包。

民眾黨團總召陳清龍說，為了台灣的國防安全，民眾黨團會把軍購特別條例列為最優先法案，也會同意將行政院版本付委審查。

國民黨 賴清德 民眾黨

上一則

高金素梅遭境管 藍委：賴只要「莫須有」三字就能辦她

下一則

賴清德：晶片最先進製程在台灣 台灣就有不可或缺地位

延伸閱讀

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們
重申審軍購2個標準 鄭麗文：民主底線國民黨不可能鬆手

重申審軍購2個標準 鄭麗文：民主底線國民黨不可能鬆手
羅智強批賴清德辦高金素梅：不需三大案只需三個字

羅智強批賴清德辦高金素梅：不需三大案只需三個字
日大選牽動地緣政治 鄭麗文盼東亞和解、台海無事

日大選牽動地緣政治 鄭麗文盼東亞和解、台海無事

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃