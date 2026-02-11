羅智強批賴清德辦高金素梅：不需三大案只需三個字

無黨籍立委高金素梅（左）與國民黨立委羅智強（右）兩人交情不錯，高金素梅曾多次為羅智強站台。（本報資料照片）

無黨籍立委高金素梅 被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨天遭調查局搜索約談到案。國民黨立委羅智強 批評，賴清德 總統要辦高金素梅，根本不需三大案，只要有「莫須有」三個字就可以了。

高金素梅今凌晨移送台北檢署複訊，高金素梅即表示身體不適，經評估後赴台大就醫，並依貪汙罪諭令限制出境出海。

羅智強指出，看到高金素梅不堪檢方的疲勞轟炸，身體不適、緊急送醫，他心中只有萬千的不捨與心痛，請高金素梅務必保重身體。

羅智強表示，這兩年外界總看到高金素梅站在制衡的最前線，勇敢、強悍、毫不退讓。身為國會同事，他看到的是一個拖著病體，仍然堅守崗位發言、投票的人。高金素梅是原住民立委，她的選區不是一個縣市，而是「全國」。且多數是交通艱困的高山部落，她全台奔波，幾乎每一個部落，都有她親自服務的足跡，她的身體早已長期透支。

羅智強批評，賴清德總統要辦高金素梅，根本不需要什麼「三大案」，只要有「莫須有」三個字就可以了，這三字可以把岳飛辦到死，還擔心斬不了高金素梅嗎？