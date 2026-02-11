我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

羅智強批賴清德辦高金素梅：不需三大案只需三個字

記者劉懿萱／台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
無黨籍立委高金素梅（左）與國民黨立委羅智強（右）兩人交情不錯，高金素梅曾多次為羅智強站台。（本報資料照片）
無黨籍立委高金素梅（左）與國民黨立委羅智強（右）兩人交情不錯，高金素梅曾多次為羅智強站台。（本報資料照片）

無黨籍立委高金素梅被控與助理張俊傑等人詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨天遭調查局搜索約談到案。國民黨立委羅智強批評，賴清德總統要辦高金素梅，根本不需三大案，只要有「莫須有」三個字就可以了。

高金素梅今凌晨移送台北檢署複訊，高金素梅即表示身體不適，經評估後赴台大就醫，並依貪汙罪諭令限制出境出海。

羅智強指出，看到高金素梅不堪檢方的疲勞轟炸，身體不適、緊急送醫，他心中只有萬千的不捨與心痛，請高金素梅務必保重身體。

羅智強表示，這兩年外界總看到高金素梅站在制衡的最前線，勇敢、強悍、毫不退讓。身為國會同事，他看到的是一個拖著病體，仍然堅守崗位發言、投票的人。高金素梅是原住民立委，她的選區不是一個縣市，而是「全國」。且多數是交通艱困的高山部落，她全台奔波，幾乎每一個部落，都有她親自服務的足跡，她的身體早已長期透支。

羅智強批評，賴清德總統要辦高金素梅，根本不需要什麼「三大案」，只要有「莫須有」三個字就可以了，這三字可以把岳飛辦到死，還擔心斬不了高金素梅嗎？

高金素梅 羅智強 賴清德

上一則

高金素梅複訊5分鐘「感覺快要昏倒」 進台大急診室畫面曝

下一則

全台最大高2層樓青花瓷花燈 新北亮相

延伸閱讀

高金素梅複訊5分鐘「感覺快要昏倒」 進台大急診室畫面曝

高金素梅複訊5分鐘「感覺快要昏倒」 進台大急診室畫面曝
國安站出手查辦高金素梅 法界：恐引整肅異己疑慮

國安站出手查辦高金素梅 法界：恐引整肅異己疑慮
高金素梅身體不適 北檢諭知限制出境出海擇期再問

高金素梅身體不適 北檢諭知限制出境出海擇期再問
台立委高金素梅辦公室遭搜查 韓國瑜：程序完備、尊重檢調

台立委高金素梅辦公室遭搜查 韓國瑜：程序完備、尊重檢調

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返