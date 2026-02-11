角逐新北市長？ 李四川：與Nvidia簽約後揭曉答案

國民黨新北市長人選協調關鍵期，北市副市長李四川10日表示，與輝達簽約後，他就會說明後續動向。（本報資料照片）

國民黨 新北市長人選協調進入關鍵期，呼聲最高的北市副市長李四川昨說，從所有民調可以得知新北市民對他的支持，他非常感謝，與Nvidia輝達 （另稱英偉達）簽約完之後，他會告訴大家他的決定。有意參選的新北副市長劉和然表示，一切按照節奏來，目前持續推進中。

輝達台灣總部落腳北士科在即，今天將與北市府簽約，預計今年6月動工，屆時執行長黃仁勳可望與市長蔣萬安合體，2029年總部完工。

北市府上周確定與輝達的專案地上權案權利金為台幣122億元，李四川昨說，北市府上周五已經將所有合約送到美國輝達總部，到現在為止，進度還是相當順利，今應該可以簽約。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、民眾黨新北市長參選人黃國昌昨分別跟自家小雞深入市場拜票，爭取民眾的支持，綠白持續推進，藍營預計春節前決定新北市長人選，新北市長競選總部方向也預計落腳板橋區。

國民黨秘書長李乾龍昨天透露，目前新北市長人選協調交由侯友宜 主導，市長已跟他掛保證，「兄弟不用煩惱，新北市的事情會處理得很圓滿」，李四川也跟他說過「願意承擔」，所以他很放心。

昨是北市府過年前最後一次市政會議，媒體問到日前出席板橋里長聯誼會，跟侯友宜聊了什麼？李四川說，板橋里長聯誼會，每年主席都會邀請他，他去年也有參加，也有針對市政部分，跟侯市長請教，「侯市長的政績，值得我來學習」。

先嗇宮本月13日下午6時在宮前神農百草公園舉行開燈儀式，李乾龍也透露，當天黨主席鄭麗文、李四川都會出席，侯市長他也有邀請。

藍營內部預估，當天有望宣布市長人選。但另一人選新北副市長劉和然回應，並未聽聞相關行程與說法，一切尊重。新北2026的市長選舉，由新北市黨部負責溝通協調，一切按照節奏來，目前持續推進中，屆時黨部也會對外說明。