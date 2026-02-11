柯文哲親征高雄？ 柯志恩：大柯對大賴 小賴由我應付

我的頻道

記者鄭媁、唐筱恬、李成蔭／高雄11日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩接受聯合報專訪表示，上次參選被當成「砲灰」，「現在應該變成砲彈了」。（記者曾原信／攝影）
國民黨高雄市長參選人柯志恩接受聯合報專訪表示，上次參選被當成「砲灰」，「現在應該變成砲彈了」。（記者曾原信／攝影）

年底高雄市長選戰，國民黨參選人柯志恩對決民進黨賴瑞隆。藍白都有共識「攻下高雄」，但民眾黨前主席柯文哲是否參選，引發外界好奇。柯志恩接受聯合報專訪表示，在野共同目標是打掉新潮流的灘頭堡，以柯文哲的格局，「大柯（指柯文哲）可不可以去應付大賴（指賴清德）？小賴（指賴瑞隆）有小柯（指柯志恩）來應付」。

柯志恩二度挑戰高雄市長寶座。回顧3年前的選戰，她苦笑，當時參選被當成「砲灰」，經過3年在地扎根，她觀察到高雄選民結構確實出現變化，中間選民比率逐漸擴張，自己「現在應該變成砲彈了」。

2022年選戰，柯志恩在4個月內力拚近53萬選票，讓綠營誇口「陳其邁破百萬票」落空，國民黨在議會也占多數。柯志恩說，經過3年來走動，她有自信「比對手更能吸收到淺綠票源，也絕對比對手吸收到淺藍的票更多」。

被問及如何評價對手，柯志恩表示，賴瑞隆平穩、給人沒有太大印象；不過，這場選舉最大的挑戰不是對上賴瑞隆個人的選舉，是面對他背後那一股強大、且非拿下高雄不可的新潮流派系。

柯志恩說，賴瑞隆是賴清德總統青睞人選，「這一局是在他劇本當中」。新潮流在高雄執政已久，特別是在陳菊時代，對地方人事的掌握相當深入；她的團隊在陸空戰已準備就緒，必須在防守之外還能主動出擊。

柯文哲是否親征高雄，柯志恩說，這都是外界預想，柯文哲已當過台北市長8年，也是選過總統的格局，「我的對象是小賴，他的對象是大賴」，「大柯去應付大賴，小賴就由小柯應付就可以了」，分頭來做剛剛好。

柯志恩認為，柯文哲在面臨司法案件及第二任市長時，對新潮流作為應深有感受，應該也很希望在高雄打掉新潮流灘頭堡；若他真的參選，也只能直球對決，但雙方力量分散，勢必會非常辛苦。她很歡迎柯文哲能到高雄批評指教，期待在野可以共同努力。

柯志恩說，年底地方選舉，南部綠油油的情況一定要改變，2028大選才有拚的空間，高雄絕對是非常重要的一戰。對於國民黨主席鄭麗文上半年預計訪問中國大陸，她坦言，民進黨一定會鋪天蓋地攻擊來影響選情，「國家大事就快快去，安全回來，接下來好好聚焦在地方吧」。

柯文哲 國民黨 賴清德

