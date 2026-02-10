何時請辭選新北？李四川：Nvidia簽約完會告知我的決定

我的頻道

記者林麗玉／台北10日電
台北市副市長李四川。(記者楊正海／攝影)
台北市副市長李四川。(記者楊正海／攝影)

Nvidia輝達（另稱英偉達）落腳北士科，與輝達簽約的進度，到現在為止相當順利，明天應可簽約。外界也關注，副市長李四川的下一步？何時請辭選新北？李四川今受訪表示，明天如果與輝達合約簽訂完，「我做所有的決定，都會跟大家報告。」

由於今天是北市府過年前最後一次市政會議，媒體今天也問李四川，今年到哪裡過年？是否今天是李副最後一次市政會議？李四川說，往例過年他大概都是回南部，也許會回小琉球，過年完了之後才會回來。

媒體追為最後一場市政會議？李四川說，明天與輝達如果合約簽訂，他做所有的決定，都會跟大家報告。

對於國民黨新北議員擬參選人何元楷已經在汐止掛出與李四川的看法？媒體也問李四川是否知情？李四川表示，他不曉得，不過這段期間，從所有民調得知，可以得知新北市民對他的支持，他非常感謝，輝達簽約完之後，他會告訴大家他的決定。

日前出席板橋里長聯誼會，李四川也被問及席間跟新北市長侯友宜聊了什麼？李四川說，板橋里長聯誼會，每年主席都會邀請他，他去年也有參加，也有針對市政部分，跟侯市長請將，「侯市長的政績，值得我來學習。」

