卓榮泰宜蘭視察僅邀綠營參選人 藍批開動輔選列車

記者戴永華、王思慧／宜蘭9日電
行政院長卓榮泰8日視察「宜蘭至羅東鐵路高架化」建設，從羅東站搭火車到宜蘭站，感受宜蘭人的需求。（圖／行政院提供）
行政院長卓榮泰昨赴宜蘭，聽取「宜蘭至羅東鐵路高架化」建設計畫簡報，宣布春節前行政院會做出最終決定，並要交通部兼顧品質縮短施工期程。卓揆此舉形同宣布已經核定通過。但除了縣府，中央僅邀綠營參選人到場，藍營抗議視察行程成輔選列車，赤裸裸上演「選舉秀」。

宜蘭、羅東鐵路高架化工程計畫正報請行政院核定，卓榮泰昨天先到羅東火車站，由代理縣長林茂盛等人陪同搭火車到宜蘭火車站，感受有多少平交道瓶頸需要解決，以便評估建設需求性。

卓榮泰說，「（羅東到宜蘭）雖然車程只有短短11分鐘，（未來施工）卻要花11年才能完成」，行政院不忍心讓鄉親再等待。他剛剛經過幾處平交道，看到用路人等待列車通過，未來如果都市縫合，過往車輛不用停等。

林茂盛說，宜蘭將近高達八成鄉親支持高鐵延伸計畫。他拜託卓榮泰一併核定高鐵延伸宜蘭計畫與鐵路高架計畫，以便台鐵能在2035年、高鐵在2036年完工通車，縫合宜蘭聯外道路、高鐵交通及鐵路高架化建設。

不過，簡報會場只見民進黨民代，還站了許多綠營參選人。卓榮泰致詞前還提及民進黨想要參選的新秀，一一點名，民進黨縣長參選人林國漳更是全程陪同。

民進黨與會民代及參選人表示，前天接獲民進黨縣黨部及議會黨團通知出席。但據了解，縣府本月6日接獲視察通知，但未被要求準備簡報資料及通知議會；議會秘書長官伸科說，未接獲卓榮泰視察通知，議會不知有這場視察。

有意參選縣長的國民黨籍議長張勝德批綠營踐踏宜蘭最高民意。他說，「中央資源來自納稅人，不是民進黨的私房錢」，行政院公務視察地方建設應不分黨派，卻獨厚特定政黨，甚至將「擬參選人」奉為上賓，這種「選擇性通知」與「排他性操作」嚴重違反行政中立，如果行程是為了替特定政黨候選人造勢、鋪路，證明民進黨選舉利益高於百姓福祉，政黨權力大於國家體制。

同在爭取參選縣長提名的國民黨立委吳宗憲表示，中央不要時時刻刻都在搞選舉，為「選舉考量」刻意分彼此，期待政府能夠更在乎人民的聲音。

台灣省政府1993年提出宜蘭鐵路立體化研究規畫，最新規畫從四城站南端至冬山站北端高架化，全長15.85公里，總經費台幣501.54億元（約15億美元），核定後施工11年後完工，預計消除四座陸橋及九處平交道。地方配合款經政委陳金德協商，從原先105.58億元，下調至57.55億元。

