電影「世紀血案」惹議 柯文哲：別消費受害者、歷史應盡快跨過去

記者郭政芬／新竹即時報導
柯文哲今天赴新竹縣參與新春斗方活動，並於附近的市場掃街拜年。(記者郭政芬／攝影)
柯文哲今天赴新竹縣參與新春斗方活動，並於附近的市場掃街拜年。(記者郭政芬／攝影)

電影「世紀血案」改編自「林宅血案」，但因未取得林義雄等當事家屬同意就翻拍，影片未上映引發爭議。民眾黨創黨主席柯文哲今天受訪強調，歷史應該往前看，他並不是說要遺忘歷史，而是應該盡快做個總結，台灣還是要往前走。

柯文哲今天上午赴新竹縣參與新春斗方活動，並於附近的市場掃街拜年，他於會前受訪時，媒體詢問他關於「世紀血案」的爭議看法。

柯文哲回應，歷史的事件能夠最好是盡快跨過去，重要還是要往前看。他長期以來對於像228這種轉型正義，他個人意見認為，如果民進黨歷經總統陳水扁執政8年、蔡英文8年，加上賴清德即將滿2年，合計已18年，「18年後若仍跟大家講沒有真相、沒有什麼，我實在是不想聽。」

柯文哲說，歷史應該往前看，他並不是說要遺忘歷史，而是應該盡快做個總結，台灣還是要往前走。這也是為什麼民眾黨寧可在228這幾天做「一日北高」這類比較正面的活動，來取代那些。「我很討厭每天都在搞那些悲情的，特別是不要去消費過去的受害者。」柯文哲說，重點是盡快跨過去、往前走，這才是歷史正確的態度。

