三顧茅「盧」 AIT半個月3訪盧秀燕 廖偉翔：賴清德最害怕事發生了

記者趙容萱／台中即時報導
中部AI機器人產業發展交流座談會6日登場，台中市長盧秀燕（右二）與AIT處長谷立言（右一）再度同框。（記者黃仲裕／攝影）
美國在台協會AIT處長谷立言等要角近半個月內，3度造訪台中，引發外界高度關注。國民黨立委廖偉翔6日在臉書PO文指，半個月內，美國代表三度來訪台中，三顧茅「盧」，賴清德總統最害怕的事情終究發生了。

AIT華盛頓總部執行理事藍鶯上月24日蒞臨台中，谷立言上月28日才拜訪中市府，都是由台中市長盧秀燕親自接待，谷立言6日出席中部AI機器人產業發展交流座談會，再度與盧秀燕同框。

廖偉翔認為，前總統蔡英文留給賴清德最大的政治資產就是對美關係互動良好，在蔡英文執政的時間，國民黨在對外關係上相對難以突破。如今，賴清德主導的大罷免，一開始對外國大使都說可以罷免6至7席，翻轉國會結構，最後卻以32比0作收，完全不是賴清德講的那回事。

廖偉翔指出，包含美國在內，意識到賴清德不如蔡英文，賴清德對國內民情的掌握低落，釋放錯誤訊息讓外國誤判情勢，外國只能自立自強，補足與國民黨、民眾黨的互動，賴清德輸掉了蔡英文苦心經營的對美關係。

廖偉翔說明，今年1月以來，AIT半個月內已拜訪盧秀燕3次，6日也透過立法院副院長江啟臣連結台中的產業，要與美國共同布局「AI機器人產業」，可以預見的未來，AI機器人會改變人類的生活，而台中能夠改變AI機器人產業。

廖偉翔認為，政治上盧秀燕有足夠的份量，經濟上台中坐擁大肚山精密機械產業，是發展AI機器人的基礎，政治與經濟的雙重因素，可見台中與盧秀燕扮演關鍵角色。行政院主導的AI機器人計畫，4年100億的科技預算，忽視中部的既有產業基礎，硬是要在南部另起爐灶。

廖偉翔呼籲，賴清德不應該捨近求遠，應該增加中部AI產業的投資，台中最有本錢再造「護國群山」，為台灣造山，守護台灣。

中部AI機器人產業發展交流座談會6日登場，台中市長盧秀燕（右三）與AIT處長谷立...
中部AI機器人產業發展交流座談會6日登場，台中市長盧秀燕（右二）與AIT處長谷立...
AI 賴清德 盧秀燕

