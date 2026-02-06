蓋洛普民調 半數台灣人憂心政治 全球居冠

我的頻道

編譯周辰陽／台北6日電
台積電寶山研發中心一景。（記者尹慧中／攝影）
Axios報導，根據蓋洛普（Gallup）4日公布的一項最新全球調查，在107個國家中，僅美國與另外8個國家將「政治」列為當前最重要的問題；其中，台灣將政治視為首要問題的比例居冠，高達50%，明顯高於其他國家。

蓋洛普於2025年3月至10月期間，在107個國家各抽樣約1000名、年齡15歲以上受訪者，做 了這項具全國代表性的調查，調查中詢問：「依你看來，你的國家目前正面臨的最重要問題是什麼？」受訪者作答後，蓋洛普再將回應歸類整理。

結果顯示，在將「政治或政府」（politics or the government）視為本國首要問題的受訪者比例方面，台灣以50%居冠，其次依序為斯洛維尼亞34%、西班牙與美國各33%、南韓31%、匈牙利28%、孟加拉與荷蘭各22%、芬蘭20%；高收入國家的中位數僅為14%。

此外，數據顯示，各國受訪者的答案幾乎一致，普遍將經濟認定為最重要的問題，各國成年人的中位數為23%，是「工作」、「政治或政府」與「安全」等次常見議題的兩倍以上。35歲以下族群更可能將經濟視為首要關切，顯示即便在高收入國家，年輕世代也感受到經濟未能對自身發揮效用。

蓋洛普自1930年代起，便以不同版本詢問美國民眾類似問題，此次則是首度就同一議題對全球受訪者進行調查。該機構指出，這一問題的答案具有一定的政治預測性，例如在美國，被視為更能有效解決「首要問題」的政黨，最終往往能入主白宮

民調結果顯示，美國人表示國家當前最大的問題是政治，而在107個受訪國家中，只有另外8個國家將政治列為首要問題，這顯示了美國人之間高度的政治兩極化和普遍的不滿情緒。

唯一在統計上將政治問題列為首要之務比例顯著高於美國的是台灣。台灣正承受著來自中國日益增長的政治壓力。

