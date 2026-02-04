我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端

蘇巧慧第一波文宣發布 藍支持者：快看不到車尾燈了

記者葉德正／新北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天退出首波紙本政績文宣。(蘇巧慧辦公室提供)
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天退出首波紙本政績文宣。(蘇巧慧辦公室提供)

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨(4)推出6大福利政見後，今天再次推出首波紙本政績文宣，A3文宣寫滿蘇巧慧三屆立委任期內各項為新北爭取建設及國會問政成績單，文宣封面也以「溫暖、創新、會做事」為主打標語，強調任內讓家庭更安心、照顧更用心、交通更順心，未來也會繼續努力打造更宜居的新北。眼看藍營母雞尚未出爐，藍營支持者直呼「快要看不見車尾燈了！」

蘇巧慧表示，擔任立委以來持續為新北爭取各項建設，包括TPASS行政院通勤月票1200北北基桃吃到飽、林口、五股、汐止、土城四大交流道增建，捷運萬大樹林線、三鶯線、環狀線、安坑及淡海輕軌、淡江大橋，新北汙水下水道改善、班班有冷氣、板橋兒童未來館，以及新北43所中小學操場、廁所共230多項校園建設。

她也在立法院內政委員會也積極推動多項修法，陸續成功爭取新生兒10萬元補助、公托及準公托補助、育兒津貼、私立大學學雜費減免、高中職以下免學費、不孕政治療以及入住長照機構補助，蘇巧慧指出，她希望打造的是讓市民更宜居的新北，因此從托育、年金、醫療與公共安全相關法案，每一項她都持續推動讓國家制度更健全，社會保障更完善。

蘇巧慧表示，她不是來拚一場選舉的輸贏，而是爭取一個可以為新北市服務、讓新北更好的機會，目前只是第一波紙本政績文宣，將在新北各區派報投放，未來她也會針對自己的政見，透過基層掃街拜票、架設看板、製作政績與紙本政見文宣，以及社群短影音等陸、空戰方式，讓更多市民朋友了解她的成績，以及對新北的願景，爭取最多市民朋友的認同。

民進黨 長照

上一則

陸釋善意：恢復上海居民金馬遊 陸委會喊話：別只說不做

下一則

180公斤九龍金如意市值暴漲至9億 廟方展示替代品、真品鎖保險櫃

延伸閱讀

曾兩度交戰蘇巧慧 他認近幾屆綠營新北市長人選最強

曾兩度交戰蘇巧慧 他認近幾屆綠營新北市長人選最強
認了新北市長民調落後 黃國昌：60歲以上輸到慘不忍睹

認了新北市長民調落後 黃國昌：60歲以上輸到慘不忍睹
藍縣市長提名 江啟臣楊瓊瓔相持不下 盧秀燕挨批沒幫忙

藍縣市長提名 江啟臣楊瓊瓔相持不下 盧秀燕挨批沒幫忙
黑白集／鄭麗君談判有功足以挑戰北市？得問選民同不同意

黑白集／鄭麗君談判有功足以挑戰北市？得問選民同不同意

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇