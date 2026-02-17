公布馬年春聯自嘲背鍋王 馬英九：輪我上場

我的頻道

記者屈彥辰／台北17日電
前總統馬英九今年春聯的文字為「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」。（取材自馬英九臉書）
今年為「馬年」，前總統馬英九今年春聯的文字為「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」；今年馬英九還以AI生成圖像技術，製作五格漫畫，自嘲又輪到他上場救援，「多年認證國民救援王，為你背下所有鍋」。

馬英九以「頭條消息」形容，表示這不是一張普通的紅紙，這是過年萬用神器，他說，各位鄉親父老兄弟姊妹，大家過年最怕什麼？怕AI取代工作？怕塞車塞到瘋掉？還是怕年獸無理取鬧？其實這些都不可怕，怕的是回家團圓，遇到像他這樣的長輩碎碎念的嘮叨，一下被問「什麼時候結婚」？一下被問「年終多少」？最後打麻將還一直「放槍」胡不了？

馬英九表示，沒關係，各位觀眾，終於等到了。他終於等到12年一輪，輪到這個跟他姓氏一樣的年分，所以特別推出這款「SSR級・全方位物理性防禦結界」馬年開運限定春聯，這意味著今年貼這張，效果絕對驫驫的。

馬英九說，據（不負責）實測，將此馬英九的馬年「雙馬合璧」春聯貼在門口，將引發神奇功效。被動技能「話題記憶消除術」，親戚踏入半徑5公尺內，腦中有關「薪水、對象、買房、催生」等話題記憶會突然消除，轉而討論「欸~今年這個春聯是什麼意思？」強制轉移焦點。

馬英九說，增益效果「偏財運微量爆擊 」，紅到發光的「馬式加持」，自帶200%的屬性加成。財神路過絕對會佇足許久，打牌自摸機率提升，對手也會感受到一股來自前總統凝視回眸的壓力。

馬英九總結，安心保證「背鍋救援擔綱」，「多年認證國民救援王，為你背下所有鍋，只要世界還有不如意、只要你的便當少了雞腿、辦公室的Wi-Fi訊號太差或單身萬年，只要你不隨便挑釁，別擔心，統統怪我！看一眼春聯，你會發現，有個男人一直默默的你在身後（背鍋），是不是覺得很有安全感？」

今年為「馬年」，前總統馬英九以AI生成圖像技術，製作五格漫畫，自嘲又輪到他上場救援，「多年認證國民救援王，為你背下所有鍋」。（取材自馬英九臉書）

馬英九 AI

