鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

黑白集／文化部長李遠與編劇小野 敘事大反轉

黑白集
文化部長李遠曾是電影人。(本報資料照片)
文化部長李遠曾是電影人。(本報資料照片)

「白色恐怖受難者家屬」再添一人。文化部長李遠說，他舅舅因白色恐怖被槍決，自己近日才上山去尋找這座墳。他還透露，另一個舅舅因此被列黑名單，自己的公務員父親也一輩子無法升遷。李遠許諾，一定會讓這段歷史讓更多人知道。

李遠另一個身分，是「編劇小野」。70到90年代，在「國民黨附隨組織」中影公司寫過數十個知名電影劇本，諸如成功嶺上、超級勇士、辛亥雙十、血戰大二膽等軍教和政策大片，皆出自其手。奇怪的是，那段白色恐怖背景，卻從不曾在他作品出現。

突然「出櫃」，是時空背景不同嗎？「編劇小野」時代，民主及社會運動風起雲湧，侯孝賢二二八事件為背景的「悲情城市」便在當時大放異彩，此類題材早非禁忌。但李遠隱忍多年，並非時空背景不同，而是自己位子變了。

同樣是黨國體制，「編劇小野」深受中影器重，不但是重要的電影編劇及寫手，更是「台灣電影新浪潮運動」推手之一，在文化界大放異彩。但「部長李遠」的「白色恐怖受難者家屬」敘事，他卻成了「遭當權者壓迫」的受害者。故事反轉，簡直比電影還精采。

說穿了，沒什麼劇情反轉，一切都是「政治正確」的產物。編劇小野與部長李遠「依附黨國」的身段始終沒變，變的只是「依附的黨國」不同罷了。(轉載自聯合報)

二二八事件 侯孝賢 國民黨

