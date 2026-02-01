才因超思案下台…林聰賢掌公股金控 藍白轟賴「安插肥貓」

前農委會主委林聰賢接任兆豐資產管理中心董事長；圖為他在中央畜產會董事長任內被控涉超思案出庭。(本報資料照片)

公股金融體系再出現高層人事酬庸爭議。據了解，兆豐金控與兆豐資產管理公司在上周舉行董事會，通過由宜蘭縣前縣長、前農委會（現農業部）主委林聰賢接任兆豐金子公司、兆豐資產管理公司董事長的人事案，本周將與現任董事長林永堅進行新舊任董事長交接。

林聰賢是民進黨 新潮流要角，他在卸任農委會主委後，接任中央畜產會董事長，任內因超思進口蛋爭議請辭負責。他於上月26日辭去杏國公司獨立董事職務，當時就有傳言他將換跑道赴公股金融圈，如今確認將擔任兆豐資產管理公司董事長，月薪約20萬元台幣(約6300美元)。

這也是公股金融體系再有政界人士轉任資產管理公司董事長。據了解，現年已超過70歲的林永堅，先前已獲延任兩次，原則上延任案每年都會檢討一次，這次則不再續任，由林聰賢接棒。公股金控旗下目前有資產管理公司的包括合庫金、第一金、華南金和兆豐金，其中合庫金資產管理公司的前任董事長蔡見興曾任高雄市議會議長，先前因為「家天下」事件而去職，之後由合庫銀行出身的專業經理人、副總周俊隆出任董座；第一金旗下的第一金融資產管理公司董事長王蘭芬，曾任台北大學會計系教授，是在2024年2月改派，而華南金旗下的華南資產管理公司董事長李宗賢，先前擔任華南銀行副總經理。

公股相關人士指出，公股金控旗下子公司董事長，由於資產管理、租賃業務較不會硬性要求具有金融從業人員的資歷，因此這幾年來政治人物出任公股金控旗下子公司董事長，都以這類子公司為主；至於後續公股金控旗下子公司董事長會否再異動，將再個別檢討，原則上，會以70歲以上、先前已獲延任者優先檢視是否換人。

不過，由於林聰賢新職務與其過往領域有不小差距，在野齊轟，這就是不折不扣的酬庸，賴總統如此安插肥貓，傷害公股事業、侵蝕人民信任。民進黨立委則「樂觀其成」，相信「老縣長」游刃有餘、很快上手。

「林聰賢到底憑什麼？根本沒有任何金融背景。」國民黨立委王鴻薇表示，兆豐資產管理公司就跟之前講到的台灣金聯一樣，都是處理壞帳的機構，「這就是不折不扣的酬庸，而且還是對新潮流派系的酬庸，有民進黨證真好」。她批評，民進黨政府現在酬庸已經到「填好填滿」的地步，像她先前揭露的聯輔基金會也是，從董事長、總經理到相關人員，分別由縣長落選人、議員落選人及綠營派系相關人士擔任，民進黨政府無所不用其極，不顧社會觀感，真的很難看。

民眾黨 立院黨團表示，賴清德 總統的「權力輸送帶」愈來愈長、愈來愈不堪，從台肥公司董事吳音寧、總經理陳右欣，再到林聰賢，賴政府只想赤裸裸地安插自己人、酬庸老戰友，是否只是因為「政治上可靠」、「派系上有交代」？林聰賢因超思雞蛋弊案下台，如今「查無不法」後頭過身過、繼續坐大位，令人瞠目結舌。

宜蘭縣民進黨立委陳俊宇對此人事案則表示「樂觀其成」；他說，以「老縣長」的能力，相信定能游刃有餘，很快上手。