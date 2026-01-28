新聞評論／柯文哲開口交易法案 究竟意欲何為？

民眾黨前主席柯文哲（左）先前陪同立委陳昭姿拜會民進黨團總召柯建銘（右）請託「人工生殖法」，對綠白合開綠燈。（本報資料照片）

民眾黨 前主席柯文哲 近日自爆，他曾向民進黨總召柯建銘提議，以民進黨通過《人工生殖法》為條件，交換民眾黨放行《總預算案》及《軍購特別條例》；但民進黨拒絕，堅持為反對而反對。柯文哲之言讓人震驚，難道他月初拜會柯建銘，是懷著心機而去？而拿總預算及國防特別預算案去交換《人工生殖法》，除顯不相稱，也幾近棄「藍白合」於不顧。

民眾黨6名不分區立委2月1日即將因「兩年條款」屆滿辭職，唯獨陳昭姿以《人工生殖法》未過為由繼續留任；此舉，已顯示柯文哲行事雙標。未料，柯文哲更借題發揮，除帶陳昭姿親訪柯建銘，還提出「交換條件」，以為法案可以如此輕易私下交易。柯文哲自稱，此舉目的在「讓國家正常運作」；但拿關係少數人的法案去交換經費龐大的軍購和預算案，使事理無法充分討論，怎會是國家正常運作的良好途徑？

柯文哲的「法案交易」提議，民進黨並不埋單；不少綠委更在《人工生殖法》審核時大肆攻擊陳昭姿，使她深受傷害。而真正受到衝擊的，則是對「藍白合」懷有期待的國民黨 。藍營以為民眾黨主席黃國昌對在野合作已作出承諾，詎料，「前主席」柯文哲可以隨便推翻承諾，跑去跟綠營談交易，還稱是為了國家正常運作。在這種情況下，民眾黨內部既有柯文哲及黃國昌的「路線矛盾」，藍營與白營之間又出現了互信疑慮，那麼在野之間能維持多久的聯盟關係，恐怕就得另作評估了。

柯文哲最近的發言，頗讓外界不解。在他和柯建銘的「雙柯會」後，台北市長蔣萬安的「免費營養午餐」政策引發各縣市跟進，柯文哲卻大潑冷水，批評這是在「騙選票」。他還大剌剌地宣稱，「大罷免」之所以是32比0，是因為許多人為了「救阿北」才去投票，國民黨不要太高估自己的實力。這些言語，除了低估選民的自由意志，也在讓藍營吃驚，綠營暗喜：他居然隨時可以「棄藍」，毫不猶豫。

雖然自大依舊，但柯文哲近日的狂言狂語，不免讓外界有合理的懷疑：第一，柯文哲所犯的收賄罪、侵占政治獻金罪、木可公司公益侵占罪、眾望基金會背信罪等，計遭求刑28年半，3月26日將正式宣判；柯文哲是否意圖以某種政治交易，來換取輕判。第二，柯文哲遭羈押1年，深受屈辱和痛苦，他是否極力避免及拖延入獄服刑；為此，選擇「政治合作」是一條快捷之路。第三，選舉當前，柯文哲是否又想藉批評國民黨，來凸顯民眾黨的獨立性，以免被人批評為「國民黨的附庸」，從而失了談判的籌碼。

對於柯文哲這些「批藍」及「背藍」的表態，國民黨目前始終保持柔軟謙卑以對，稱對方是善意提醒，並不反唇相稽。很顯然，國民黨明白自己目前民意支持度仍無法單獨過半，必須保持與白營的友好關係，以爭取最大的機會。另一原因，則是仍在觀望民眾黨的政治走向，未來究竟會向「黃國昌路線」或「柯文哲路線」偏移多一點，屆時再作決定。關於這點，或許連民眾黨內部都還在且戰且走，莫衷一是。柯文哲或許自己也在測試，他是否仍是民眾黨最後的王牌。

無論如何，當柯文哲把他「法案交易」之計謀拿出來炫耀，其實也再次顯露了他的善變。2024年，柯文哲堅持要走自己的路，結果不僅葬送藍白合大業，更搞到自己多案齊發鋃鐺入獄。如今，他竟又暴衝發言，左談法案交易，右批藍營盟友只會騙選票。柯文哲不要忘了，他受到小草支持，是他敢於面對不公義的司法，並直言批判當權者的勇氣，而不是搖擺於藍綠之間的投機善變。