「45人搶29席」國民黨將選中常委 1原因熱度增 換票傳聞再起

記者鄭媁、李成蔭／台北26日電
國民黨主席鄭麗文（站立者）上任後，本次中常委選舉較上次激烈許多；圖為鄭麗文主持中常會畫面。(本報資料照片)
國民黨主席鄭麗文（站立者）上任後，本次中常委選舉較上次激烈許多；圖為鄭麗文主持中常會畫面。(本報資料照片)

國民黨第22屆第一任中常委選舉周六登場。相較兩年前「登記不足額」情形，這屆45位中央委員角逐29席，當選率僅64%，而當中也有5位參選者是立委，顯然熱鬧不少。原本外界關注度不高的中常委選舉，黨內卻打得火熱，換票聯盟、地方勢力操控傳聞再次浮現，引發質疑。

上一次中常委選舉首次出現登記不足額的情況，候選人甚至不必拜票即當選，黨內認為是前主席朱立倫的強勢領導風格，導致中常委參與意願大減。黨內人士指出，新任黨主席鄭麗文上任後，大陸台商與海外代表也積極投入，登記參選熱度確實提升不少。

黨務人士分析，這次立委參選中常委人數跟以往差不多，會參選的主要就是想多參與黨務，增加自身黨務經歷，未來政治路也會比較好走，比如爭取不分區立委或縣市長提名等，多少都有加分；另外，立委與中常委要繳交的募款責任額是一樣的，所以不少立委就覺得乾脆來參選看看，也許能選上，在黨內也比較有聲量。

黨務人士認為，本屆中常委選舉與以往不同，過去是有幾個大山頭組派系或連線，今年則陷入「大亂鬥」態勢，參選者各憑本事，每個人綜合實力比以往強。

現任中常委方面，蔣根煌、黃紹庭、陳俗蓉、高思博等15人尋求連任；也有不少公職投入參選。前中常委李德維、陳雙全、游家富等人則捲土重來拚上壘；其中，李德維因擔任黨主席辦公室特別顧問，被視為鄭麗文人馬布局卡位。

過往中常委選舉就曾有換票聯盟爭議。熟悉黨務運作的人士透露，此次選戰已有「大小聯盟」的換票結構，扣掉保障名額與本身實力雄厚不需參與換票的候選人，10多名中常委候選人至少可掌握約900張選票，幾乎等同當選。

該人士指出，中常委選舉開票過去採「區域混合計票」，讓操控者無法精準掌握票源流向，降低買票與換票的可能性，改回「各縣市分開開票」後，小額票倉反而更易被操控。

由於換票、賄選疑雲甚囂塵上，已引發基層質疑，黨中央於是祭出「加派監票員」措施，不過，仍難平息爭議。黨內人士表示，曾建議中央恢復混合開票制，但畢竟鄭麗文團隊剛上任，不願得罪人，選前恐難有調整。

另有黨代表評估，這屆候選人名單，對鄭麗文領導系統不至於構成實質挑戰，預期將呈現「平穩、過渡」格局，若今年九合一選舉大勝，預料下屆中常委選舉才會更激烈。

