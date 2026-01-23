我的頻道

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

新聞評論／若不能先搞定黨內 「鄭習會」未必加分

聯合報社論
國民黨主席鄭麗文。（記者黃義書／攝影）
先前傳出「國共論壇」月底將重啟，但近日雙方口風改變，國共論壇時程可能延後，內容與形式亦將作調整。與國共論壇連動受到關注的，則是國共領導人「鄭習會」的安排，如今看來亦可能順勢推遲。國民黨主席鄭麗文近日受訪，高呼鄭習會對國民黨將是「大利多」、「大加分」。但在藍營諸多縣市長候選人協調卡關下，黨中央急著推動鄭習會，未必見得能達到預期的效果。

9年未曾舉辦的「國共論壇」，若能重啟，對日漸倒退與惡化的兩岸關係，當然會有助益。但要化解兩岸的緊繃，必須慎思在議題上的切入與鋪陳，而非只具形式的會面為滿足。而今距國共論壇不到一周，國民黨並未說明具體的議程和交流方向，僅知由副主席蕭旭岑帶隊；對社會大眾而言，這樣的交代恐嫌過於簡略。

鄭麗文就任黨主席不到3個月，因作風明快受到肯定；但黨內事務紛繁迫促，仍有許多問題尚待清理。例如，除了不少人對她的領導風格與政治路線仍抱持疑慮，而且多個黨內縣市長人選依然相持不下，甚至可能危及年底選情，造成國民黨的執政版圖縮減。在這種情況下，鄭麗文急著安排與中共總書記習近平會面，除顯得跳躍，恐未必能有足夠的黨內和社會底氣支撐。

不可否認，賴政府處理兩岸關係完全不得民心，不斷將兩岸關係推向死胡同，也使台灣陷入險境。這樣的局勢，亟待扭轉，外界也盼望國民黨可以扮演關鍵角色。鄭麗文聲稱，國外媒體爭相排隊要採訪她，顯示外媒也認為她有機會逆轉情勢，或至少讓兩岸關係趨於緩和。事實上，這也正是眾多國人對鄭麗文的期待，希望她能提出兩岸緊張的紓緩及降壓解方。

但要提出兩岸關係解方，除了善用國民黨的角色優勢，更須靠雙方的不斷接觸與溝通，才能找到真正對症下藥之方。畢竟，歷經民進黨18年的長期執政及洗腦教育，九二共識的價值漸被沖淡，兩岸交流經貿被不斷唱衰阻絕，台灣年輕世代的中國認同則被抹除大半。在這種情況下，若以為一次「鄭習會」即能解決所有疑難雜症，就必然帶來「大利多」、「大加分」，則未免太過急就章。

從過去幾次馬習會、連習會、朱習會的結果看，國民黨領導人與習近平的會晤都極具政治象徵意義，也能凸顯民進黨的溝通無能，因而深受矚目。但這種高結構性的會面，雖然隱含了放下爭議，甚或一中各表的政治意涵，但未能落實操作到選舉的結果。而今年底的縣市長選舉基本上屬於地方選舉，民眾關心的議題多在民生相關公共政策，未必是兩岸關係的高政治性話題。民進黨會把鄭習會抹紅為「賣台」、「媚共」，完全是可以預期之事，也是可鄙的政治伎倆，但國民黨對鄭習會的論述如果準備不足，可能徒然浪費了一次難得的兩岸高層會晤對談的機會。

別的不說，目前國民黨內包括台中市、彰化縣、嘉義市、新竹縣、宜蘭縣都出現同志鬩牆問題，且愈演愈烈。這些現象，有的是黨中央疏於注意而未能及早介入安排，有些是黨中央協調方式不當而無法擺平，有些則是黨中央態度不公而讓角逐者覺得可以趁機索求。凡此種種，除了加深選民或支持者的不耐，也可能產生「黨中央無能」的印象，這難道不是鄭麗文更該優先著力的事嗎？

積極謀畫爭取國民黨年底最大的勝選，是當務之急，操之在己；但「鄭習會」則要更完整長遠的部署和籌畫。前者是各別戰場的勝利，後者則攸關整個戰局的走向。鄭麗文要先清理黨內的歧見和雜音，打好年底勝選的基礎，否則只是徒然浪費「鄭習會」的機會而已。（轉載自聯合報社論）

