我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

黑白集／一味蠻攻硬打 賴清德「戰略期中考」能及格？

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統。（本報資料照片）
賴清德總統。（本報資料照片）

英國兵學大師李德哈特，畢生主張「間接路線」。他分析古今戰史發現，多數勝利來自運用迂迴與非預期行動，讓對方措手不及；至於向敵方火網強行衝鋒的「直接路線」，多數是白白犧牲。

賴總統若回顧自己上任後的際遇，必然極不服氣：蔡英文任內游刃有餘，到他就「偏奴前來不是春」。蔡政府時代，凡事立院表決就能過關，還可利用衝突抹黑反對者，面子裡子通吃。而今，客觀形勢不足以輾壓對手，必須和在野黨協調，爭取輿論——尤其非綠選民認可，才能發揮間接路線的致勝效果。賴清德總忘記自己是4成總統，立院不再是橡皮圖章，一味蠻攻硬打的結果，搞得頭破血流。

以國防特別預算為例，朝野並非找不出交集：在野陣營同樣標榜重視國防，藍白也有不能得罪美國的壓力。但賴政府提出史上最大軍購投資，資訊揭露透明度卻是史上最低。綠營想想當年如何反服貿，就能體會今天別人不相信自己。

溝通協調代表彼此都要讓步，才能有共同利益。但賴政府一毛不拔，即使軍人加薪的小議題，也要硬戰到底，挑釁在野黨與現役官兵。結果，當然鼓勵對手死磕到底，使自己窘態畢露。

體認自己已非當年蔡英文，更無法比擬當今川普，玩不起直接路線，是賴清德「戰略期中考」及格的必要條件。（轉載自聯合報）

賴清德 蔡英文 川普

上一則

詐騙害死1家5口…「李團長」認罪 受害家屬求重判15年贖罪

下一則

全台超額用煤2309萬噸 環團怒轟綠營減煤大跳票 危全民健康

延伸閱讀

再提1.25兆台幣國防特別預算 賴清德：國無外患 國恆亡

再提1.25兆台幣國防特別預算 賴清德：國無外患 國恆亡
在野立法院舉「袁世凱立牌」諷賴缺席總統彈劾審查

在野立法院舉「袁世凱立牌」諷賴缺席總統彈劾審查
陳亭妃與賴十分熱絡 嗆林俊憲「切割郭信良是什麼意思」

陳亭妃與賴十分熱絡 嗆林俊憲「切割郭信良是什麼意思」
賴清德：台美關稅談判底定 盼透過EPPD持續深化合作

賴清德：台美關稅談判底定 盼透過EPPD持續深化合作

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
中天記者林宸佑。(本報系資料照片)

曾酸別人…中天主播林宸佑 羈押首日早餐「豆漿配包子」

2026-01-18 10:19
林宸佑(右)被搜查並收押，中天表示對案件毫無所悉。(本報系資料照)

中天主播收押禁見 電視台：望司法公正審理 勿枉勿縱

2026-01-17 11:20

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」