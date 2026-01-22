國民年金給付拉到5千 逾176萬人受惠、預算年增860億

我的頻道

記者黃婉婷／台北即時報導
衛福部提出國民年金修法版本，今天通過行政院會。(圖／本報資料照片)
衛福部提出國民年金修法版本，今天通過行政院會。(圖／本報資料照片)

繼老農津貼新制後，行政院會今拍板國民年金新制，包含老年年金基本保證每月調升至5000元(台幣，下同，約158美元)，身障基本保證年金提高至6715元(約212美元)，及鬆綁排富門檻、新增消費者物價指數（CPI）達到3%的調整機制及廢除配偶連帶罰款等，逾176萬人受惠，預計每年增加860億元預算(約27億美元)，今年度將以追加預算支應。

行政院長卓榮泰指出，提高給付所需經費，需待中央政府本年度總預算案完成法定程序後，再透過追加預算方式編列，籲請立法院考量民生需求與弱勢福祉，儘速展開總預算審議並給予支持。

國民年金現行給付標準近期引發討論，行政院會上午通過「國民年金法」部分條文修正草案，包括調高給付金額、增加抗通膨機，以及放寬排富門檻；老年基本保證年金由現行4049元調高至5000元，身心障礙基本保證年金調高至6715元。

現行國民年金給付雖有每4年依消費者物價指數（CPI）定期調整機制，但因基本數額偏低，難以及時反映物價波動，修法新增期中調整機制，增訂發放額度屆滿2年的檢討時間點，若CPI較前次調整成長率達3%以上，就會公告調整。

放寬排富門檻部分，修法將個人年所得門檻將由現行50萬元提高至60萬元，不動產門檻從500萬元調整為1025萬元，刪除唯一自住房屋扣除額上限，避免民眾僅因持有自住房喪失年金保障資格。

此外，現行法令規定，配偶有連帶繳納義務，若不幫忙繳國民年金，會被處以3000元至1萬5000元罰鍰，修法保留配偶互負連帶繳納義務的宣示性條文，但廢除配偶連帶罰款，解決「懲罰婚姻」爭議。

