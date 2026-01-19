我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

台肥總經理爭議多…陳右欣柳營農會任內 爆婆婆濫倒汙泥

台灣新聞組／綜合19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
甫上任的台肥總經理陳右欣爭議不斷，再被爆出夫家肥料公司曾涉入轟動一時的亂倒汙泥案，婆婆還因此入獄服刑。(本報資料照片)
甫上任的台肥總經理陳右欣爭議不斷，再被爆出夫家肥料公司曾涉入轟動一時的亂倒汙泥案，婆婆還因此入獄服刑。(本報資料照片)

台肥總經理陳右欣人事案被批酬庸，爭議連環爆，繼涉入買學歷案後，如今更被爆出經營肥料的夫家牽扯濫倒汙泥案。檢方7年多前偵辦「卜蜂汙泥案」，由陳右欣婆婆陳佳琪擔任實際負責人的欣農好肥料公司，濫倒惡臭汙泥並沖入台南柳營區龜子港大排，法院估獲利逾2000萬元(台幣，下同)；陳右欣昨天回應，「與我無關」。

據了解，陳右欣2009年起在公公、前台南縣議員陳進雄擔任負責人的欣農實業公司當經理人，根據經濟部商工登記公示資料，該公司去年3月起停業1年。而「卜蜂汙泥案」汙泥案爆發期間，她正擔任柳營農會總幹事，汙泥棄置地點正是柳營區農地。

陳佳琪最後判刑3年10個月定讞，去年已入監執行；欣農好肥料公司判罰金800萬元。

食品加工產出的汙泥廢棄物，號稱比「死老鼠還臭」，當時卜蜂每月約產出500多公噸廢棄汙泥，除交給廢棄物處理業者外，還另交給肥料業者加工製成肥料，而陳佳琪經營的欣農好肥料公司便是負責處理汙泥的主要肥料廠之一。

判決指出，承攬卜蜂汙泥處理的福茂有機肥料、方圓生技與欣農好肥料公司，收受汙泥後卻未依規定產製肥料，反而與廢棄物業者、地主合作棄置；2019年3月間，彰化芳苑鄉的多處農地散發出惡臭，檢警追查後揭發農地被填埋未經處理的食品加工汙泥，其中位於彰化的福茂有機肥料、方圓生技，以農地回填、掩埋為主。

台南的欣農好肥料公司不僅將汙泥運到台南柳營區棄置填埋，因農地位於龜子港大排旁，先是派怪手假裝築堤，再將汙泥挖入一旁側溝，直接抽取地下水將汙泥沖入大排內，不僅汙染農地，進一步汙染河川，短短7個月內，排入大排的汙泥超過1萬公噸。

陳佳琪一審時全數認罪，但爭執實際棄置數量及犯罪所得，法院計算後認定若以每公噸2000元處理費計算，獲利逾2196萬餘元，但該公司僅繳回870萬餘元犯罪所得，仍有1300多萬元未繳回，依廢棄物清理法、偽造文書等罪判陳4年4月，欣農好肥料公司另科罰金800萬元，其餘共同被告、公司則判1年8月至3年10月不等徒刑。全案二審台中高分院改判她3年10月，最高法院去年4月駁回上訴定讞。

民眾黨台南市黨部北區主任江明宗說，陳右欣除了父親曾任柳營農會總幹事，今天的成就很大一部分來自夫家，包括公公為前議員、婆婆操盤欣農的相關公司，她也掛名欣農實業公司經理人，「根本就是一體」。另，她擔任農業部專委期間，去年還發臉書感謝欣農企業捐贈颱風震災物資，捧公婆的場，如此互動密切，對於欣農相關違法情事要怎麼切割？

由陳右欣夫家所經營的欣農有機肥料公司，位在台南柳營八翁酪農區。(記者謝進盛／攝影...
由陳右欣夫家所經營的欣農有機肥料公司，位在台南柳營八翁酪農區。(記者謝進盛／攝影)
陳右欣夫家欣農企業
陳右欣夫家欣農企業

民眾黨 農業部

上一則

新北老夫婦遭獨子砍死陳屍 監視器全都錄 警方追緝中

下一則

賴政府大砍社宅興建數改衝「包租代管」在野批踐踏居住正義

延伸閱讀

新職遭質疑酬庸 台肥新總經理陳右欣被爆涉買假學歷

新職遭質疑酬庸 台肥新總經理陳右欣被爆涉買假學歷
台肥新總經理陳右欣爆涉買假學歷 辯：沒拿學位

台肥新總經理陳右欣爆涉買假學歷 辯：沒拿學位
農會總幹事三級跳 陳右欣空降台肥總座挨轟政治任命

農會總幹事三級跳 陳右欣空降台肥總座挨轟政治任命
新聞評論／從吳音寧到陳右欣 賴政府把台肥當大肥肉

新聞評論／從吳音寧到陳右欣 賴政府把台肥當大肥肉

熱門新聞

曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲