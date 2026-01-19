我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

新聞評論／脆弱的司法千瘡百孔，迫切需要修復

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
憲法法庭「五人判決」宣告「憲法訴訟法」修正條文違憲，意圖讓憲法法庭復活，卻因公然踐踏程序正義，製造出更多憲政與司法信任危機。（中央社）
憲法法庭「五人判決」宣告「憲法訴訟法」修正條文違憲，意圖讓憲法法庭復活，卻因公然踐踏程序正義，製造出更多憲政與司法信任危機。（中央社）

今年的司法節學術研討會上，司法院代理院長謝銘洋致詞表示，司法應保持中立地位，呼籲各界共同守住憲政分際；研討會聚焦討論觀護制度，謝銘洋也提醒不能忽略少年事件中「教育與保護並重」的核心精神。然而近來從檢警調執法雙標，到五名大法官違法作出「五人判決」；從校園割頸案凸顯少年觀護制度破洞，到法官不食人間煙火的問話帶給被害家屬沉重傷痛，都可看出，基層法官口中脆弱的司法，迫切需要修復。

謝銘洋在研討會上說，司法是社會紛爭解決的最後一道防線，也是憲法和法律秩序最終的守護者。理所當然的一句話，卻引起諸多討論：是誰讓司法成為社會紛爭的製造者？又是哪些司法人在破壞憲政與法律秩序？

被視為親綠的司改團體在司法節前夕也發聲反思改革停滯，點出賴清德總統上台迄今，未積極提出司法改革的政策及規畫，也看不到行政院或司法院對於司法改革及人權保障，有通盤全面的構思與願景。

在人權保障上，台灣司法屢被質疑保障加害人遠多於保護被害人。校園割頸案，少年觀護制度失靈，摧毀了校園的安全；司法輕判，讓被害家屬感受不到正義。審判過程法官詢問是否願讓凶手孝順，也讓被害人父母心痛；法官或許出於善意想啟動修復式司法，卻未認知當事人心理傷痛未癒，反而如同在被害家屬傷口上灑鹽。法官對於修復式司法運作的專業認知不足，常讓當事人誤解法官只想為另一方解套、質疑司法不公。

司法體系本身問題重重。最近陸續發生法官過勞昏倒送醫事件，引起關切。前年士林地院法官因過勞輕生，引發全國法官不平之鳴，在各地法院發起白玫瑰紀念活動，要求司法院拿出對策。但當時的司法院長許宗力只發表一封公開信，未解決任何問題。全國法院近3年案件量增加64萬件、成長約兩成，審判核心人力卻出現巨大缺口，法官、檢察官流失日益嚴重，書記官缺額更超過400人，甚至連戒護人力都出現問題。

基層法官面對海量案件苦不堪言，五名大法官則自行造法，意圖讓憲法法庭復活，卻因公然踐踏程序正義，製造出更多憲政與司法信任危機。綠營內部還爆出府院私下找人與大法官蔡宗珍溝通卻碰壁，更加深各界對五名大法官政治性判決的疑慮。

司法與政治糾葛不清，更出現在檢察體系。前總統馬英九三中案、新竹市長高虹安案的判決結果，都凸顯檢方起訴的草率與擺脫不掉的政治黑手。館長陳之漢直播提及斬首行動，直言「把賴清德的狗頭斬下來」被起訴；但抗議公館圓環拆除的民眾手持台北市長蔣萬安「遺照」及「死」等字樣，北檢卻作不起訴處分。對政治人物發表威脅言論，愈來愈常見諸網路社群或陳抗場合，當執法標準親疏有別時，只讓人看出檢察官樂於服務當權者、自甘墮落當鷹犬。

再看反滲透案件起訴率不到八成，定罪率更低，陸委會副主委梁文傑的解讀竟是，判決無罪不代表真的無罪，只是未找到符合法條的罪證。剛好證明很多人在沒有罪證下，就先被列案調查，甚至找不到證據還硬入人於罪。若司法人員心中只有為執政黨服務，如何能獲得人民信任？

賴政府的施政滿意度調查，司法表現總是讓人民最不滿意。司法千瘡百孔，從基層法官到大法官的各種亂象，這幾年院檢力推修復式司法，但脆弱的司法體系更迫切需要修復。如同司改團體所言，司法改革不能只談打詐，賴政府更應嚴肅面對司法困境及改革的停滯。

大法官 賴清德 馬英九

上一則

黑幫收購台灣護照轉賣大陸 牟20倍暴利 4收購者遭判刑

下一則

學測國文寫作「愛的迫降」談臉與共情 考生大呼難下筆

延伸閱讀

關稅案判決倒數 大法官遲未動作 拖過這時間對川普大有利

關稅案判決倒數 大法官遲未動作 拖過這時間對川普大有利
台5人憲法法庭再作判決 3大法官仍缺席 在野批「組成不合法」

台5人憲法法庭再作判決 3大法官仍缺席 在野批「組成不合法」
台憲法法庭再出手 3大法官仍缺席

台憲法法庭再出手 3大法官仍缺席
總統府升旗典禮 賴清德與韓國瑜握手致意、與鄭麗文零互動

總統府升旗典禮 賴清德與韓國瑜握手致意、與鄭麗文零互動

熱門新聞

曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲