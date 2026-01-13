遭預言國民黨2026大敗 鄭麗文：藍白合順利、努力完成黨內提名

我的頻道

記者周嘉茹／桃園即時報導
遭預言國民黨2026大敗，國民黨黨主席鄭麗文回應現階段希望黨內的提名作業順利完成，而藍白合作到目前為止非常順利。(記者周嘉茹／攝影)
台灣資深媒體人吳子嘉日前預言國民黨2026大選「可能會大敗」，並點名有5席執政縣市陷入「掉棒危機」，包含新北市、新竹縣、嘉義市、彰化縣及宜蘭縣。國民黨黨主席鄭麗文今回應，國民黨對2026戰戰兢兢，現在來談還言之過早，現階段首要任務黨內的提名作業順利完成，而藍白合作到目前為止非常順利。

鄭麗文指出，國民黨對2026如履薄冰，而且戰戰兢兢，因為現在國民黨執政的成績與版圖是非常成功的，國民黨執政的縣市政府在過去這三到四年的時間，都不敢忘記民眾這麼高的期待跟支持，她也看到了每一個執政縣市都交出非常非常亮眼的成績單，所以當然希望能夠持續地持盈保泰。

鄭麗文強調，對於已經是執政的國民黨縣市，既然有這麼好的成績單，就希望能繼續下去，至於長期由民進黨執政的、尤其是南部地區，也希望能有所突破，所以有信心，但是會全力以赴、戰戰兢兢的。

鄭麗文表示，目前離年底投票還有近一年時間，此刻預估年底的選情言之過早，現在黨中央努力在做的有兩部分，一是黨內的提名作業，希望能順利完成，另外則是能夠循序漸進，順利地推進藍白合作；而藍白合作到目前為止非常順利，雙方已經共同推出未來福國利民的重大政策，所以到目前為止，對整個發展都是樂觀的。

至於新北選情外傳會在農曆年前選出人選，目前副市長劉和然和李四川表態參選，引發外界議論是否不走初選協調或藍白合；鄭麗文則說，包括中央及地方黨部一直非常積極針對新北市的部分進行協調及溝通，就她所知，到目前為止都還算非常順暢，因此可望能夠透過內部的協調來產生人選，如果一切順利，自然希望能夠在農曆年前完成提名作業。

鄭麗文也強調，會持續和民眾黨主席黃國昌討論，「我們的程序就是如此」，一定是先完成國民黨的提名，民眾黨也在部分縣市先完成他們的提名，雙方確定部分縣市兩黨都有提名的人選後，就會開始啟動兩黨協商協調機制。那麼最後透過兩黨協商協調的機制，或者是公開、類似初選機制或民調等，再來完成「藍白合作」共推人選。

