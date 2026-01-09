台人工生殖法立院卡關 藍綠都有異音 激辯1天連法案名都沒過

立法院衛環委員會8日審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。民進黨立委林淑芬（左後）認為代理孕母存在道德和人權疑慮，應該與人工生殖法脫鉤，而長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿（右前）手舉資料表達立場。(記者林澔一／攝影)

民眾黨前主席柯文哲日前陪同陳昭姿拜會藍綠黨團，力促推動人工生殖法後，立法院衛環委員會昨日排審相關草案，不過朝野展開交鋒一整天，最後仍然未送出委員會。據了解，民進黨 黨團總召柯建銘 昨雖下令送出委員會，但綠營內部仍有爭議；民眾黨立委陳昭姿提出一份修正動議，將「單身女、女女、不孕夫妻」三者納入人工生殖與代孕範圍以尋求藍營支持，藍營昨則未特別甲動護航法案，藍綠兩大黨內部均有雜音，似乎都先以拖待變。

立法院社會福利及衛生環境委員會昨審查「人工生殖法」修正草案，朝野共提20案，其中5案由在野黨提出均納入代理孕母 ，但行政院版本未納入代孕。對於修法是否納入代孕，民眾黨立委陳昭姿與民進黨立委林淑芬等人交鋒激辯，最終僅通過法案總則，連名稱都未通過，召委劉建國於昨下午5時30分宣布另定期審查，並未達成立院總召柯建銘會前喊話「法案送出委員會」的目標。

衛福部長石崇良昨強調，社會上對代孕議題仍存有高度歧見，需要更多時間凝聚共識，行政院所提修訂版本，核心在強化女性生育權；衛福部次長林靜儀也指出，代孕制度牽涉複雜的權利義務與醫療倫理衝突，千萬別假裝代孕者的權益可以擁有完全的選擇權。

民進黨立委普遍支持政院版「人工生殖法」，單身女性及女女同志可接受人工生殖，柯建銘昨天一早就坐鎮衛環委員會督軍，據了解，柯建銘在委員會開會前也和綠委先展開會前會，下令該案昨天送出委員會，但民進黨內部對於是否納入代理孕母反彈聲浪仍大，因此昨並未如期送出委員會。

陳昭姿力促法案闖關，著手提出一份人工生殖法修正動議，拿掉原先「受術者」可接受人工生殖的條文，折衷為開放單身女性、女女同志適用人工生殖，以及不孕夫妻可適用代理孕母。據了解，經過陳昭姿努力說服後，國民黨立委廖偉翔、涂權吉、王育敏、邱鎮軍、陳菁徽、盧縣一、蘇清泉、林倩綺等人都列提案人。

此外，立法院衛環委員會昨天在進入逐條審查以前，陳昭姿也帶著再修正動議拜會柯建銘，兩人僅約討論15分鐘。陳昭姿受訪時表示，柯文哲上周拜會朝野黨團，民眾黨團努力說服各方接受代理孕母法制化，因此才會希望將版本修正到「大家都可以接受」，藍白立委將共提新版再修正動議，主要還是以行政院版本為基礎，納入民進黨立委比較堅持的部分，「大家互相包容自己的需求群。」

而國民黨團內部對此議題仍然意見分歧，國民黨立院黨團書記長羅智強坦言，會在黨團大會形成共識後決定。據了解，基督教界反彈聲浪已湧進藍營，對代理孕母反對到底；而藍營無論資深或中壯派立委都私下坦言，此議題尚未取得社會高度共識，支持與否都動輒得咎，此議題盡量能拖就拖。

民進黨立委林淑芬呼籲，代理孕母高度爭議，沒辦法取得社會共識，應另訂專法才妥適。

昨下午進入逐條討論環節，但光是審法案名稱就花了1個多小時，民進黨立委建議改成「輔助生殖法」、「協助人工生殖法」等，更符合現場的醫學操作。陳昭姿說，不論改成輔助或協助，字眼冷冰冰，對修法無益，不同意修正法案名稱。由於法條討論幾無共識，召委劉建國於昨下午5時30分宣布，尚未審查完竣，另定期審查。