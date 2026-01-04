不管柯文哲頭痛 陳佩琪臉書PO文：「我偏要寫」

台北市前市長柯文哲（前左）與其妻子陳佩琪（前右）。（本報資料照片）

民眾黨 前主席柯文哲 2日赴立法院拜會國民黨團及民進黨 團，討論人工生殖法修法進度，談及近況時透露，「現在我們家最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪，每天恨得牙癢癢的」。柯表示會勸妻子分散注意力，不然她每天都要在家裡寫臉書，會很頭痛，也會努力鼓勵她去上班，找個工作努力賺錢。對此，陳佩琪則以臉書發文回應：「頭痛是吧？叫我不要寫，我偏要寫，而且寫得更多更長…」。

陳佩琪回顧自己當了35年的醫師，過去覺得人生與法院八竿子打不著，但經歷去年的司法迫害後，她的想法有了很大改變。

她回憶，去年2月底第一次陪婆婆去法庭「乞求人家讓我和先生解除禁見，為的是公公的告別式」，這是她人生第一次踏入法庭。她描述法庭內景象：「法官坐在最上面，檢察官和被告坐在下面兩側、互相對望…」「希望能解除家屬禁見兩周」「只能一周」，法庭內講半天，檢察官不准就是不准，法官最終按他們的意思裁定。

陳佩琪指出，她對禁見的不合理感到挫折，「我和婆婆是會和京華城有什麼關係，太不近人情了，我還想據理力爭，但被先生使個眼色壓下來，他只是憤怒地說：我們不要去求人…」。

她形容，有一次丈夫被莫名其妙延押，退庭後她喊道：「他到底做了什麼，為什麼說他犯罪嫌疑重大？」她強調丈夫根本沒介入京華城事件，但庭上所有人瞠目結舌，丈夫也嚇得暗示律師快把她帶走。她批評當時社會氛圍緊張，出現「微罪羈押」現象，「大家都想說佩琪慘了，要被關到女子監獄去和老公作伴去了…」。

陳佩琪也描述法庭的嚴格規矩：進庭要關手機，法官到庭要起立，庭內不能拍照錄音，退庭後不能大聲說話，否則會被認定是在嗆法官。她感慨，過去醫師面對病人家屬的懇求激動，她總能慈悲應對，但在司法面前，權力不對稱讓她感到無力。

陳佩琪文末直言，最讓她不明白的是，同批證據在不同法官手中卻有截然不同的判決。為什麼朱家毅法官說「尚無證據證明柯先生有介入京華城，需有更多的證據佐證」，但呂政燁法官卻判先生「羈押且禁見」呢，「同批證據有著南轅北側的判斷，這種結果，難道法界不會有疑問嗎？」