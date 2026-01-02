我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計程車司機暴衝撞人行道 首爾鬧區1死13傷

Grok新功能遭濫用改出不當影像 女控私照被「脫衣服」

柯文哲宣布「擔任總幹事」督軍嘉義 複製白色奇蹟

記者魯永明／嘉義即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨前主席柯文哲南下嘉市為參選市長的立委張啓楷輔選造勢。(記者魯永明／攝影)
民眾黨前主席柯文哲南下嘉市為參選市長的立委張啓楷輔選造勢。(記者魯永明／攝影)

台灣民眾黨前主席柯文哲今(3)在嘉義市投下政壇震撼彈。柯文哲親口證實，將親自擔綱立委張啓楷參選嘉義市長的「競選總部總幹事」，更宣布將在嘉義展開「Long Stay」。這不僅是民眾黨首度由前黨主席親自下場操盤地方首長選戰，更展現出白色力量南下插旗、破除藍綠封鎖的破釜沈舟。

面對媒體詢問藍白整合與選戰勝率，柯文哲在受訪時眼神犀利，展現一貫的「科學治政」風格。他直言，整合需要過程，但基礎必須是「科學民調」，在適當時機整合出最強隊伍。

「嘉義市是台灣民主政治史上的特殊存在，」柯文哲分析，嘉義人對政治有高度自覺，從早年許世賢時代起，就不容易被傳統政黨綑綁。他看準嘉義市民「不看黨派、只看專業」的特質，強調張啓楷是目前最合適、實力最強的候選人，這也是他願意押上主席身分、親自督軍的主因。

張啓楷與柯文哲並肩而立，士氣高昂。張啓楷透露，選戰模式已經全面啟動，目前每日規劃 10 到 20 個行程，密度堪稱「魔鬼級」。他強調，未來不只有「小草」的支持，更有柯文哲主席親自坐鎮嘉義，這將是民眾黨在南台灣最堅固的堡壘。

「以後嘉義市民會常在街頭看到柯文哲！」張啓楷信心滿滿地表示，柯文哲的「Long Stay」不只是口號，而是要走進大街小巷，將白色力量落實在基層。

民眾黨前主席柯文哲南下嘉市為參選市長的立委張啓楷輔選造勢。(記者魯永明／攝影)
民眾黨前主席柯文哲南下嘉市為參選市長的立委張啓楷輔選造勢。(記者魯永明／攝影)

柯文哲 民眾黨 民調

上一則

75歲陳建仁接中研院長 藍批未世代交替

延伸閱讀

官司賠掉積蓄 柯文哲：要陳佩琪找工作賺點生活費

官司賠掉積蓄 柯文哲：要陳佩琪找工作賺點生活費
黃國昌為戰新北造勢 柯文哲驚喜現身 上千小草歡呼

黃國昌為戰新北造勢 柯文哲驚喜現身 上千小草歡呼
藍白合 國民黨成立兩黨協商小組 白徵召張啓楷選嘉市長

藍白合 國民黨成立兩黨協商小組 白徵召張啓楷選嘉市長
京華城案辯論終結3/26宣判 審判長：柯文哲必須到庭

京華城案辯論終結3/26宣判 審判長：柯文哲必須到庭

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」

不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」