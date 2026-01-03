柯文哲復出拜會立院藍綠黨團 指朝野問題在賴一念間

我的頻道

台灣新聞組／台北3日電
民眾黨前主席柯文哲（左）與現任主席黃國昌（右）2日一同拜會國民黨立院黨團。（記者葉信菉／攝影）
民眾黨前主席柯文哲為推動人工生殖相關法案，昨日罕見赴立院拜會國民黨、民進黨立院黨團與衛環立委。國民黨團總召傅崐萁稱柯文哲「滿血回歸」，請期待2028年結束「清德宗元年」；民進黨團幹事長鍾佳濱則質疑，柯文哲意在藉由陪民眾黨立委陳昭姿推動法案，實質展現未來對民眾黨團的主導性。

柯文哲捲入「京華城案」遭羈押禁見約1年，去年9月獲法院交保解除羈押禁見後，專注應付官司，上月站台現任民眾黨主席黃國昌在新北市舉辦的活動，被視為交保後首次為選戰站台。柯文哲昨踏入立法院，馬不停蹄展開拜會行程，引發外界聯想。

柯文哲昨一大早先赴民眾黨團參加幹部會議，結束後與民眾黨立委召開記者會，柯文哲指到立法院最主要目的，是要幫助民眾黨立委陳昭姿推動人工生殖法案，畢生心願要先解決。

媒體詢問柯文哲怎麼看執政黨不執行三讀通過法案？柯文哲回應說，「冰凍三尺非一日之寒，表面上看起來很困難，其實只在一念之間」，台灣所有問題只在賴清德總統一念之間就結束，「最有權力的人應該要負起最大的責任」；還透露傅崐萁近期曾來看他並質問他說，「你對民進黨還有期望嗎？你還想跟他們合作？」讓他當下覺得很尷尬。

而柯文哲結束民眾黨團自家記者會後，緊接著在民眾黨團總召黃國昌的陪同下拜會國民黨團時。傅崐萁與全體藍委熱情鼓掌歡迎柯文哲，傅一見到柯文哲就說「滿血回歸」，並稱相信今年選舉藍白能獲得最大勝利，2028年光復台灣，結束「清德宗元年」。

柯文哲昨還兩度會面民進黨團總召柯建銘，兩人先密會15分鐘，下午又正式拜會民進黨團。對於柯文哲為了人工生殖法案積極拜會黨團，鍾佳濱表示，人工生殖法只是個暗示，柯文哲意在藉由陪同陳昭姿的畢業巡禮，展現未來對民眾黨團的主導性，為民眾黨團在「後黃國昌時代」先布局。

昨日媒體詢問柯文哲，如果這會期人工生殖法沒通過，接下來民眾黨將執行兩年條款，陳昭姿是否會繼續留任？柯文哲語帶玄機說，「這我們私下討論」，還指「黨內問題黨內會解決」，並強調沒有意識形態的民生法案，該過就應該要過。

柯文哲也罕見與民進黨團總召柯建銘進行「雙柯會」，雙柯互動熱絡。柯文哲反被柯建銘拜託支持總預算案、軍購案，柯文哲秒答「該處理還是要處理」，也笑虧柯建銘，「你們坐下來喬就好，你是老大！」柯建銘則笑回，「喬要你們同意啊！」兩人一來一往，讓綠白未來是否合作留下想像空間。

綠營人士解讀，「雙柯會」釋出互相友好氛圍，反映出的是兩人在黨內都有些許權力危機感，柯建銘藉此向賴清德總統展示「要和民眾黨、柯文哲溝通，還得是老柯」，柯文哲則以民生法案作為切入點，為民眾黨未來法案合作對象創造更多可能，可預期「雙柯」未來仍會是綠白交流的重要管道。

柯文哲（左）2日與民進黨立院黨團總召柯建銘（右）會面。（記者葉信菉／攝影）
