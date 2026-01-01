新聞眼／兩岸敵意、朝野惡鬥能否解鎖 鑰匙在他手中

我的頻道

記者 鄭媁、周佑政
解放軍發動「正義使命2025」對台軍演，台國防部在桃園機場周邊部屬軍隊待命。（記者黃仲明／攝影）
過去一年來，台灣政壇充斥無限循環的朝野惡鬥，不只影響國政運作，也讓國人感到無奈與不滿。新年伊始，國民黨主席鄭麗文參與總統府前升旗典禮，在野領袖「遞出橄欖枝」，賴清德總統與民進黨政府也應把握契機，釋出善意回應。若藍綠持續對立，國家難以團結，將更難一致應對詭譎多變的國際與兩岸情勢。

國民黨人士表示，鄭麗文決定參加總統府前升旗典禮的出發點很單純，元旦升旗不只是國民黨的事，更是中華民國的事，參加升旗不僅有其政治意涵，更希望朝野放下歧見，多溝通交流，達成和解後團結對外；能否在新的一年重新搭建朝野溝通的橋梁，考驗賴政府的氣度。

鄭麗文在國民黨中常會提及朝野正面臨嚴重的憲政僵局。國民黨人士表示，目前總預算案與國防特別條例草案最大癥結點還是在軍人加薪與警消待遇，核心關鍵還是賴總統的想法，如果要堅持焦土到底，雙方都沒有退讓的理由。

國民黨人士表示，尤其在野黨堅持政院未依法編列，如果突然無條件退讓，豈非自打臉？如今鄭麗文已表態「只要隨時伸出橄欖枝，國民黨都是張開雙臂歡迎」，上位者應適時展現高度與格局；若要依照憲政程序召開國是會議，在野黨主席沒有不談的道理。

去年對台灣可說是內外交迫。在外部情勢方面，美國對包括台灣在內的眾多國家祭出對等關稅，台美關稅談判迄今未果，影響百工百業；兩岸關係陷入冰點，北京當局加劇對台文攻武嚇、灰色地帶、假訊息干擾的脅迫，台方將中國大陸定義為境外敵對勢力並以「賴17條」反制，兩岸敵意螺旋不斷升高。

台灣內部情勢同樣高度對立，民進黨全力推動大罷免，雖然最終大失敗收場，但已撕裂台灣社會與朝野關係；針對立法院藍白多數通過的法案，民進黨政府則採取聲請釋憲，憲法法庭也以五位大法官就能宣判違憲等憲政手段「反杯葛」在野黨；藍白則不甘示弱，發起彈劾總統與閣揆。朝野互信全無，只剩無止境的相互攻訐。

在藍綠長期惡鬥下，過去不論誰執政，在野黨領袖出席總統府升旗典禮並不常見。鄭麗文參與府前升旗典禮，除了捍衛憲法，也有「釋出善意」，希望朝野和解的意味。在當前朝野高度對立的情況下，賴總統作為國家領袖，民進黨作為執政黨，同樣也該以善意回應。

畢竟，朝野關係能否和諧，是國政能否順利推動的關鍵之鑰，而真正能啟動這把鑰匙的關鍵人物就是賴總統。

