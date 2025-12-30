曹興誠與陸女子親密照非深偽 謝寒冰獲不起訴

我的頻道

記者蕭雅娟／台北30日電
聯電創辦人曹興誠。(本報資料照片)
聯電創辦人曹興誠。(本報資料照片)

聯電創辦人曹興誠擔任立委巧芯罷免案領銜人，遭名嘴謝寒冰公布與大陸女子親密合照質疑政治立場，曹提告謝涉違反選罷法及散布不實性影像等罪嫌。台北地檢署將照片送刑事局、調查局鑑定，除一張照片無法辨識，其餘未發現深偽，認為謝的評論尚屬合理評論範疇，不起訴處分。

今年逢大罷免熱潮，曹興誠2月間擔任徐巧芯罷免案領銜人，謝寒冰在直播節目「有哏來爆」爆料曹和「嫩三」大陸籍單姓女子親密照，照片中還有曹的裸體，曹提告謝涉違反選罷法、違反個資法及涉刑法散布不實性影像罪嫌，認為謝公布的其中一張照片頭、身體「怪怪的」且曹自稱不抽菸，懷疑照片經深偽。

謝到案表示，照片是大陸朋友提供，他沒有要散布性影像，公布前請節目組用白色圖塊遮擋私密部位，他主要是質疑曹擔任罷免案領銜人動機。

檢方將相關影像送刑事局、調查局，二機關均使用二套軟體檢測照片有無深偽，形同一張照片檢測4次。

檢方指出，送驗十餘張照片，有一張測得1次深偽、3次無深偽，鑑定結果為「無法判斷」是否深偽，此照片非曹認為有爭議照片；其餘照片鑑定均未發現深偽，難認影像經他人以電腦合成或其他科技方法所製作。

檢方指出，此案政治敏感度高，曹興誠是徐巧芯罷免案領銜人，罷免等政治活動為憲法所保障重大權利，亦為民主政治基石，發起罷免理由及目的自屬可受公評事項，並與公共利益緊密相關，對於言論自由範疇更加寬廣；謝寒冰提出影像質疑曹與大陸女子過從甚密，擔任罷免案領銜人動機可議等情，尚屬合理評論範疇，合於個人資料保護法規範。

