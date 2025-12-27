我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴陽保時捷關店 總經理帶頭連夜搬空「跑路」

喬治克隆尼宣布「不再拍吻戲」 原因與小17歲愛妻有關

賴清德若赴立院彈劾說明要坐哪？ 韓國瑜旁早備「特別席」

記者張曼蘋／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院長韓國瑜左手邊的座位是保留給總統的特別席。（本報資料照片）
立法院長韓國瑜左手邊的座位是保留給總統的特別席。（本報資料照片）

台灣藍白立委分別提案對賴清德總統啟動彈劾案程序，立法院會昨開會並表決，在野挾人數優勢確定期程，其中安排二次審查會邀請被彈劾人列席說明；賴清德若接受邀請出席說明，將創憲政首例。至於賴清德若赴立院要坐在哪，其實議場內一直都保留總統的「特別席」。

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團分別宣布對賴清德啟動彈劾案程序。昨立法院會通過彈劾案相關事務及時程，全院委員會部分，於明年1月14日、15日辦公聽會，聽取社會公正人士意見，並於1月21日、22日以及5月13日、5月14日辦審查會，邀請賴清德列席說明。

另明年4月27日辦聽證會，邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見與證言後，由立委詢問。最後明年5月19日於院會進行彈劾案投票。

回顧過去，民選總統後，除李登輝曾到國民大會國情報告外，在修憲凍結國民大會後，歷任總統陳水扁、馬英九、蔡英文均未至立法院國情報告。

雖未有前例可循，但根據「立法院議場規則」第7條規定，「總統或國賓蒞臨本院發表演講時，設特別席」，而該位子就在立法院長韓國瑜的左手邊，且若審查會時，賴清德到場，將會由中山南路正門進入立法院，接著穿過中庭至議場，簽名後直接到特別席入座。

另根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員2分之1提議、3分之2以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額3分之2以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。

彈劾 賴清德 大法官

上一則

台灣玉山清晨再降瑞雪 積雪達1.5公分深

下一則

日媒：習想阻止賴清德連任 台警戒中國以AI操縱輿論介選

延伸閱讀

賴清德批卡預算「有什麼資格談憲政」 在野嗆惱羞成怒

賴清德批卡預算「有什麼資格談憲政」 在野嗆惱羞成怒
賴批在野擋預算 藍委：民進黨急了 可能有外部軍購壓力

賴批在野擋預算 藍委：民進黨急了 可能有外部軍購壓力
新聞眼／在野也想問 賴清德有何資格談憲政

新聞眼／在野也想問 賴清德有何資格談憲政
紀念行憲日？行政院、監察院等憲政機關靜悄悄

紀念行憲日？行政院、監察院等憲政機關靜悄悄

熱門新聞

陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」