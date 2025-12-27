賴清德若赴立院彈劾說明要坐哪？ 韓國瑜旁早備「特別席」

立法院長韓國瑜左手邊的座位是保留給總統的特別席。（本報資料照片）

台灣藍白立委分別提案對賴清德 總統啟動彈劾 案程序，立法院會昨開會並表決，在野挾人數優勢確定期程，其中安排二次審查會邀請被彈劾人列席說明；賴清德若接受邀請出席說明，將創憲政首例。至於賴清德若赴立院要坐在哪，其實議場內一直都保留總統的「特別席」。

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團分別宣布對賴清德啟動彈劾案程序。昨立法院會通過彈劾案相關事務及時程，全院委員會部分，於明年1月14日、15日辦公聽會，聽取社會公正人士意見，並於1月21日、22日以及5月13日、5月14日辦審查會，邀請賴清德列席說明。

另明年4月27日辦聽證會，邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見與證言後，由立委詢問。最後明年5月19日於院會進行彈劾案投票。

回顧過去，民選總統後，除李登輝曾到國民大會國情報告外，在修憲凍結國民大會後，歷任總統陳水扁、馬英九、蔡英文均未至立法院國情報告。

雖未有前例可循，但根據「立法院議場規則」第7條規定，「總統或國賓蒞臨本院發表演講時，設特別席」，而該位子就在立法院長韓國瑜的左手邊，且若審查會時，賴清德到場，將會由中山南路正門進入立法院，接著穿過中庭至議場，簽名後直接到特別席入座。

另根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員2分之1提議、3分之2以上決議，聲請司法院大法官 審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額3分之2以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。