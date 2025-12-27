新聞評論／賴政府拿憲政當武器 等同向國會多數宣戰

我的頻道

新聞眼／本報記者周佑政
賴清德總統。(本報資料照片)
憲法法庭「復活」後，外界預估賴政府將開始善用這一項憲政武器，「杯葛」國會多數通過的法案。果不其然，行政院、考試院都將針對停砍公教年金案聲請釋憲；接下來，除了極具爭議的「五人大法官」將持續進行違憲審查，賴政府此舉，勢必也將引發更激烈的朝野對立。

朝野僵局持續之際，對於立法院通過的財政收支劃分法，府院不願尊重多數民意，政院「不副署」法案，創下憲政惡例。而憲法法庭更在三位大法官拒絕評議的情況下，任由五位大法官就判決憲法訴訟法違憲，引發重大的憲政爭議。

當前國家已浮現憲政危機，而府院昨日再升高憲政對抗，劍指在野黨。行政院預計下周向憲法法庭聲請釋憲及緊急處分，考試院也將在確認憲法疑慮後，聲請釋憲及暫時處分，並會在半年內重新審定近18萬(台幣，下同)退休公務人員的退休金

可以預見，親綠立場鮮明的五位大法官，未來對停砍公教年金案宣判違憲的可能性很高；只不過，憲法法庭運作的正當性早已經受到質疑，接下來不論對任何案件的合憲、違憲審查或宣判，憲法法庭的公正性自然也難以令人信服，憲法法庭每次宣判，都將引發新一次的爭議。

藍白掌握立法院，其所通過的法案是否妥適，人民心中自有一把尺，明年的縣市長選舉，就是選民檢視朝野政黨的最佳時機，這也是民主制度最可貴之處。然而，賴政府現在卻以「憲政武器」，反制立法院多數通過的法案，這樣的舉動，等同向國會多數宣戰，原本就已經高度對立的朝野關係，更將走向死胡同。

賴政府是少數執政，原本就面臨艱困的執政環境，但正因如此，賴總統與行政院長卓榮泰更應該謙卑，盡可能與在野黨誠摯溝通。不過，過去一年多來，民進黨採取強力對抗姿態，造成朝野與憲政僵局；在憲法法庭「復活」後，未來朝野之間的對抗將更加激烈，政局自然也將更為紛亂，這對賴政府執政的穩定性，自然也會受到衝擊。

