賴總統公布年金停砍案 批示聲請釋憲 國民黨痛批國家變台灣

台灣新聞組／台北27日電
行政院院長卓榮泰。(本報資料照片)
立法院日前三讀通過停砍年金法案，昨天是總統府公告的最後期限。行政院長卓榮泰昨天宣布，在憲法法庭已經恢復運作的情況下，行政院將副署使法案生效，但在下周提出聲請釋憲及臨時處分。賴總統昨日公布年金停砍案並批示，「為國家長遠發展，宜允聲請憲法法庭判決及暫時處分」，考試院也決定聲請釋憲。對此，國民黨團總召傅崐萁痛批，現在台灣已經變成完全人治的國家。

本報系聯合報報導，卓榮泰昨天在行政院會中發表年終談話，他指出，憲法法庭已經恢復正常運作，使憲法有了最終裁判人，雖然反年改修法違反憲法第70條和權力分立的憲政原則，更違反國會中充分討論原則；不過既然憲法法庭已恢復運作，總統府咨文送到後，行政院會履行義務責任，副署使法案生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終裁判，維護憲政尊嚴。

卓榮泰強調，凡是摧毀憲政體制、削弱國防安全，破壞國家財政紀律，違法難以回復的情形，不副署就是憲法賦予行政院長的權責，他不會拋棄這個職權，但也不期待這麼做。他指出，假如有正常的國會，不會侵害國家安全、破壞國家財政，憲法法庭功能也存在，行政院會善用各項憲法賦予的權力。

政務委員林明昕強調，外界稱「副署不執行」並非精準法律用語，行政院會在行政權的範圍內，做合法合憲的處置。

民眾黨團副總召張啓楷表示，現在憲法法庭只有八名大法官，上次宣判甚至連大法官人數都不夠，做出無效判決，如果行政院要用憲法法庭解決停砍年金，就趕快把人補齊，賴總統別倒果為因。

全教產前理事長黃耀南則呼籲，行政院應該要依法行事，否則退休公教人員將不排除上街頭抗爭或提告政府違法。全國公務人員協會前理事長李來希表示，明年一月起若繼續砍年金，退休公務員就可依據新法提出行政訴訟，屆時一定會贏。

另據台北中國時報報導，賴清德總統昨晚發臉書表示，他支持卓榮泰依循憲政機制，針對條文中可能涉及違憲疑慮之處，循法定程序提出釋憲及暫時處分之聲請，交由憲法法庭作出最終判斷，讓各界有清楚的依循。期盼朝野理性面對、彼此尊重，也請社會大眾支持憲政機制的正常運作。

考試院也表態，將盡速啟動聲請釋憲程序，由銓敘部先依「憲法訴訟法」規定，將適用新法會產生牴觸憲法的疑慮報請考試院審議，經院會程序同意後，再向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分。

銓敘部表示，法律公布生效後，銓敘部將對近18萬退休公務人員退休金重新審定，參考上次年改的審定經驗，推估約需半年完成，並將依照憲法法庭裁判進行後續處理。

傅崐萁則痛批，賴政府從去年到現在有多少案子完全不依法來執行，現在台灣就是賴清德想做什麼就做什麼，賴「以為現在還是台南市長，把立法院當作台南市在處理」。

全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或...
