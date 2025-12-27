我的頻道

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

憲訴法判違憲／藍提案譴責5大法官逕付二讀

記者屈彥辰／台北27日電
憲法法庭19日公布114年憲判字第1號「憲法訴訟法案」判決指為違憲，國民黨立院黨團26日針對5名大法官提出譴責案，立院逕付二讀。圖為憲法法庭外觀。（中央社）
藍白聯手通過的新版「憲法訴訟法」，遭5名大法官判決違憲無效，引發在野黨反彈。國民黨立院黨團昨針對5名大法官提出譴責案，直指5名大法官逾越司法權限、侵害立法權，嚴重損害憲政秩序。全案經院會表決，藍白藉人數優勢以贊成60人、反對51人，將譴責案逕付二讀，並交黨團協商。

在野黨立委去年三讀通過修正憲訴法，規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人；憲法法庭19日判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失效。

國民黨團不滿大法官違憲判決，昨在立法院提出譴責案。譴責案指出，無論依舊制或去年通過的修正規定，大法官皆不符合法定人數，程序上存有重大瑕疵。大法官帶頭違法，為了向賴清德總統表忠，身為憲法守護者，卻甘願淪為鷹犬，親手摧毀憲法，令人痛心。建請立法院作成決議，針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，立法院只能議決法律案、預算案，哪隻眼睛看到憲法或憲法增修條文，寫到立法院可以超越司法院之上？可以對於違法、違憲逕行判決？

民眾黨團副總召張啓楷說，提出譴責案是要撥亂反正；國民黨團書記長羅智強說，為何要譴責大法官？大法官擺明幫賴清德總統鋪當皇帝的路，針對憲法法庭淪籌安會，立法院必須嚴加譴責。

國民黨立委翁曉玲說，大法官未達成法定人數門檻所做的任何判決，都是當然自始無效的判決，不具效力。

美列管大疆 智庫學者：台灣趁勢搶進美無人機生態系

台灣社維法修正草案「散布仇恨言論」最高罰3萬

