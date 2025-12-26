紀念行憲日？行政院、監察院等憲政機關靜悄悄

12月25日是行憲紀念日，全國放假一天，行政院、立法院等憲政機關靜悄悄，監察院只掛紅布條、沒有慶祝字樣（圖），反倒是台大醫院東址大樓門前掛上「慶祝行憲紀念日」標語。（記者杜建重／攝影）

昨天適逢行憲紀念日全國放假一天，行政院和監察院等憲政機關靜悄悄，都沒有布置紀念行憲的牌樓或字樣，反而是同樣位在博愛特區的台大 醫院還記得掛上行憲紀念日的標語，形成行憲紀念日兩樣情的特殊景象。多數民進黨立委祝賀聖誕節快樂，避談行憲紀念日，在野黨則批評賴清德 總統踐踏憲政、讓行憲紀念日「蒙塵」，豈能讓行憲紀念日變成「毀憲紀念日」？

民眾發現，立法院、司法院大門口日前已掛上「慶祝115年元旦」字樣，監察院外雖設有牌樓，但沒有慶祝或紀念節日字樣，行政院則尚無任何裝飾，反而是台大醫院東址大樓門前慶祝行憲紀念日。

國民黨 主席鄭麗文說，憲法法庭淪為執政黨政策的執行者，甚至做出很多公然違背憲法法理的決定，始作俑者就是賴清德總統；賴清德上任不到兩年，國家社會每天陷入無謂的空轉與內鬥，國民黨不會忘記自己的使命，就是保護台灣得來不易的民主憲政與照顧人民生活福祉。