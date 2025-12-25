總預算卡關 政院喊苦、藍批情勒 地方局處有話說

行政院主計長陳淑姿（左）、財政部長莊翠雲及各部會官員（右側立站者），昨天列席立法院財政委員會備詢。(記者黃義書／攝影)

明年度中央政府總預算案陷入僵局，在野立委與部會首長昨在質詢台上激烈交鋒，行政院主計長陳淑姿指出，若預算未及時審議，將有近3000億元（台幣，下同）新興計畫難以動支，包含TPASS通勤月票，影響近百萬通勤族；但國民黨 立委質疑「預算法」早有配套，反嗆民進黨 恐嚇在野、情勒人民，愛算計又不願對話。

距離年底只剩6天，明年度中央政府總預算案仍躺在立法院，未能付委審查，創下最晚紀錄，起因為在野不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金 預算，持續杯葛總預算審查。民進黨籍財委會召委李坤城昨出招，邀32個部會官員出席說明總預算未過影響。

陳淑姿報告指出，若總預算未通過，將有2992億元經費不得動支，其中新興計畫達1017億元，經常性經費及延續性計畫因編列金額高於前1年，受限部分達1,805億元，另有170億元第一、第二預備金及災害準備金無法動支。影響範圍包括交通建設、社會福利、AI產業布局，TPASS通勤月票計畫也受衝擊，影響每月約98.2萬通勤族。

多名民進黨立委也助陣，稱12萬新生兒家庭的生育補助首當其衝，不只公托改善措施沒有著落，育嬰留停彈性補助也將告吹，嚴重衝擊育兒家庭，呼籲在野立委勿讓全民福利受損。

政院、綠營立委連連喊苦，在野立委卻不埋單。國民黨立委賴士葆批評，不是不支持審預算，但也請賴政府支持軍人加薪，使用「追加預算」也可以接受，但主計總處卻拒絕。

國民黨立委李彥秀說，2000年時，同樣是朝小野大預算僵局，當時「預算法」修法，增定「經立院同意的新興資本支出及新增計畫，即使未如期完成總預算審議，也可以先行動支」，只要行政單位願意溝通，不論是延續性支出，或是經立院同意的新增計畫，行政單位都有法源依據能先行動支。

李彥秀說，她昨針對這點質詢陳淑姿，陳也頻頻點頭，顯然民進黨玩不出新把戲，去年拿總預算案操弄政治惡鬥，結果「大罷免大失敗」，今年又拿總預算恐嚇在野政黨，情勒台灣人民。

此外，國民黨立委陳永康提案推動調整退役軍人年金，要求跟現役軍人「調薪」同步連動。退輔會副主委傅正誠昨表示，法規主管機關是國防部，退輔會是執行機關，如果主管機關修法通過，退輔會為了照顧榮民，一定都會配合。

另外，中央總預算卡關，新北及台中認為，受影響僅是新增計畫；中市主計處指出，2011年至今僅三個年度如期完成總預算審議，多數延到新年度才完成，並未影響中央執行地方補助預算。苗栗、彰化、嘉義等縣市憂心一般性及計畫型、競爭型補助沒下文，財政缺口無法填補，恐影響重大工程進度。

新北市長侯友宜認為立法院審查預算本就應嚴格把關，尤其國防預算金額龐大，國防強化固然重要，但人民也關心如何確保經費用得到位。

中央政府總預算尚未審議，新北市財政局長陳榮貴說，不致對市政運作造成明顯衝擊，且中央總預算審議延宕已有多次前例，2003年甚至拖延至5月29日才通過；主計處長吳建國說，受影響多為中央補助的新興建設案，包括各級學校專項運動訓練場地及其附屬設施等興整建計畫。

高雄市主計處指出，捷運黃線等軌道建設計畫，中央總預算案未能如期審議通過，已編列補助的捷運黃線等款項勢必延遲核撥，恐嚴重影響工程進度；另如河川排水防洪改善、TPASS交通補助及強化社會安全網等，恐也無法如期進行。

苗縣府指出，苗栗是全國唯一財政受中央控管的縣市，財源籌措艱難，議會已通過明年度苗栗縣總預算，比去年多約30億元，但中央計畫型補助、競爭型補助的款項都沒下文，至少有70億缺口。