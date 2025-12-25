藍白合 國民黨成立兩黨協商小組 白徵召張啓楷選嘉市長

我的頻道

記者鄭媁、林銘翰╱台北25日電
民眾黨24日徵召張啓楷(右二)參選嘉義市長，主席黃國昌(左二)特別推薦。(記者曾學仁／攝影)
民眾黨24日徵召張啓楷(右二)參選嘉義市長，主席黃國昌(左二)特別推薦。(記者曾學仁／攝影)

迎戰2026選舉，國民黨中常會昨通過成立「兩黨工作協商小組」，未來包括新竹市、宜蘭縣、嘉義市與新北市，將依藍白兩黨各自工作進程，循序漸進討論如何實質合作，產生最能勝選的候選人。

民眾黨昨通過第二波縣市長提名，徵召現任立委張啓楷參選嘉義市長。張啓楷表示，只要藍白共推一組人選，很有機會當選嘉義市長，「今天是整合的開始」，希望在明年農曆年前完成整合，推出一組最有勝算的候選人。

國民黨組發會主委李哲華指出，中央提名審核委員會日前召開第一次會議，通過成立「兩黨協商工作小組」，成員包括小組召集人李乾龍、政策會執行長傅崐萁、文傳會主委吳宗憲和自己，以及需與民眾黨協商的地方黨部主委。

國民黨主席鄭麗文表示，藍白合作的相關提名作業，會按照制度尋求黨內民主決策程序，確立遊戲規則。

民眾黨昨舉行「作伙顧嘉義」記者會，宣布徵召張啓楷參選2026年嘉義市長。民眾黨主席黃國昌表示，張啓楷是民眾黨的驕傲跟光榮，更是所有嘉義市民的共同期待，「立法院第一名的立委，未來也一定可以成為第一名的嘉義市長」。

地方盛傳，國民黨籍嘉義市長黃敏惠與民進黨立委王美惠交情不錯，傳出王若能當選嘉義市長將與黃職位互換。張啓楷說，兩位當事人都出面否認，自己和黃敏惠都是嘉義東石人，不僅認識已久更有兩代交情，相信只要藍白完成整合，黃敏惠就會站到第一線協助。

李哲華表示，日前已與民眾黨秘書長周榆修通過電話，依照過去建立的默契，藍白任何選務的重大事項，都會互相先溝通、討論；張啓楷參選嘉市，本來就在國民黨羅列的藍白合作縣市內。

至於新竹市長方面，國民黨前發言人何志勇仍希望爭取黨內提名。李哲華說，新竹市長高虹安二審無罪後，黨中央定調以禮讓現任為原則，黨中央尊重何志勇堅持自己的參選理念，但黨有黨的機制，兩黨協商工作小組成立後，會正式與民眾黨磋商，做成決議後，黨員當然要服膺中常會通過的任何決議。

