鄭文燦律師控檢洗筆錄、合成證詞 檢：提示證據是幫助回憶

記者陳恩惠／桃園24日電
海基會前董事長鄭文燦(中)被控於桃園市長任內涉貪，桃園地方法院23日勘驗汙點證人廖力廷偵訊影音，鄭出庭指檢方不應預設腳本。(記者陳恩惠／攝影)
海基會前董事長鄭文燦(中)被控於桃園市長任內涉貪，桃園地方法院23日勘驗汙點證人廖力廷偵訊影音，鄭出庭指檢方不應預設腳本。(記者陳恩惠／攝影)

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內涉貪，桃園地方法院昨勘驗汙點證人廖力廷17則偵訊影音。律師指檢調透過誘導、暗示與「洗筆錄」，將證人模糊記憶揉捏成符合預設腳本「合成證詞」；檢方指提示證據是合法喚起記憶，過程平和合法，筆錄內容符合證人真意。

鄭文燦涉及林口特定區工五工業區（華亞科技園區）土地擴大開發貪汙案，去年8月被桃園地檢署依貪汙治罪條例起訴求刑12年。昨庭訊勘驗筆錄與偵訊光碟透露，廖力廷供述他依父親廖俊松指示，將備妥的500萬元(台幣，下同)現金裝入提袋，當晚父子兩人到市長官邸，由父親攜入裝錢提袋，趁泡茶時將塞進茶几下方。

鄭文燦表示，檢方不應預設腳本，把對他有利的證據「蓋牌」，若他真知道廖俊松被監聽，怎會用自己手機聯絡廖力廷、甚至去對方家；檢方透過反覆訊問，將廖力廷模糊的記憶「揉捏」成符合起訴腳本的內容，「因為監聽而還錢」的說法是檢方洗筆錄洗800遍才得出的。

律師指出，有關該筆款項，廖力廷的供述隨偵查進度出現「6個版本」，起先稱500萬元是政治獻金，調查官卻記載為「對價」，且鄭文燦退款時未提及監聽，但在檢調及律師「共同建構」下，最終版變成「鄭文燦因為得知遭到監聽而退款」，並追加金額至1100萬元。

檢方反駁，依法並未要求筆錄「一字不漏」，可摘錄真意，廖力廷最初閃躲回答，在看到提示的關鍵監聽譯文及LINE訊息，坦承500萬元是希望鄭文燦協助該土地擴編計畫；廖力廷在訊問過程意識清楚，且律師陪同偵訊，檢調提示的都是客觀證據，沒有洗筆錄或「腦補」情節。

檢方表示，檢察官不是催眠師，無法植入記憶，筆錄過程合法，廖力廷的律師對內容沒意見，反而鄭文燦方有意見；律師勘驗的是偵訊片段，忽略整體過程，斷章取義，才是真正的洗筆錄。

訊問過程，檢察官給廖力廷包檳榔，後來關閉錄音錄影。

律師認為涉及利益交換；檢方駁斥，檳榔是廖力廷主動提出的要求，且在此之前，廖力廷早已證稱鄭文燦收賄的過程。

