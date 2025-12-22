黑白集／綠昔在野信奉鄭南榕 今執政「朕難容」

我的頻道

黑白集
在野時信奉「鄭南榕」的民進黨，如今被批信賴「朕難容」。（本報資料照片）
在野時信奉「鄭南榕」的民進黨，如今被批信賴「朕難容」。（本報資料照片）

立法院三讀修正「財劃法」，府院不公布、不副署，賴清德總統還獨創「在野獨裁」，其實是複製前總統陳水扁「在怎麼野蠻」路數，以汙名化標籤反制朝小野大。然而，全世界只有行政權才能獨裁，賴總統編織「更大的民主」，只是擴大朝野對立，終難掩蓋「野蠻執政」的事實。

最新民意確認「反惡罷」，府院仍執意衝撞路線。立法院三讀修正「憲訴法」，五位大法官卻違法霸道宣判違憲，再現周星馳電影名言：「裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥」，這不是鴨霸、什麼才是鴨霸？法界形容，國家元首若可自行決定公不公布法律，這不叫民主國家，這叫帝制。

執政黨錢權一把抓，賴總統一手指控藍白版財劃法每年舉債5000億元（台幣，下同，約158億美元），未來將債留子孫；另一手卻端出1.25兆元國防特別預算，債留曾孫也在所不惜。

此外，行政院會修正國安相關法案，鼓吹戰爭言論將可重罰百萬；關鍵是誰來裁決「鼓吹戰爭」的定義，網路世界恐變相出現文字獄，宛如「數位中介法」敗部大復活，箝制憲法保障的言論自由。

在野黨本周將雙管齊下，彈劾總統、告發大法官，即使困難重重，也要在合憲合法機制下挽救憲政危機。民進黨在野時信奉「鄭南榕」，如今信賴「朕難容」，野蠻執政已讓民進黨變成自己當年最討厭的模樣。

民進黨 大法官 賴清德

隨機攻擊案 張文籌畫近2年 無業卻能大買犯罪用品 警追金流

王金平從政50年餐會沒邀鄭麗文 柯志恩、陳其邁到場

