黃國昌再批5大法官：為協助賴清德總統稱帝丟光台灣臉

記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）、立委陳昭姿（右）及林國成（左）先前在中央黨部舉行「違法的違憲判決，五位大法官助賴皇邁向綠色獨裁之路」記者會。（記者林伯東／攝影）
民眾黨主席黃國昌（中）、立委陳昭姿（右）及林國成（左）先前在中央黨部舉行「違法的違憲判決，五位大法官助賴皇邁向綠色獨裁之路」記者會。（記者林伯東／攝影）

憲法法庭19日重啟，判決「憲法訴訟法」因立法程序有重大瑕疵違憲。國民黨立法院黨團22日將告發5位大法官濫權瀆職。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，為了協助賴清德總統獨裁稱帝，5位綠色大法官帶頭踐踏法律，「不僅丟光台灣的臉，更是將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。」

憲法法庭上周做出114年憲判字第1號判決，宣告立法院去年通過憲法訴訟法修法違憲，在野黨立委聯手對賴總統啟動彈劾案程序，國民黨團明天也將向台北地方法院、台北地檢署告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職。

黃國昌上午在臉書發文指出，為了協助賴總統獨裁稱帝，5位綠色大法官帶頭踐踏法律，既不接受新法拘束，也不遵守舊法規定，直接宣告憲法訴訟法違憲，如此無法無天的劣行，不僅丟光台灣的臉，更將台灣帶入更混亂的劇烈衝突。

黃國昌批評，這5位「綠色憲法獨夫」擅自將沒有參與評議的3位大法官剔除在「現有總額」之外，藉以創造「100%出席參與評議」、「100%認為法律違憲」的騙局，惡搞這種自欺欺人的手法，無怪乎不敢召開言詞辯論，5人關起門來偷偷摸摸硬幹，搞出一個法院組織不合法的無效判決。

黃國昌表示，今年5月美國聯邦最高法院（9名大法官）在一件著作權案件（Baker, Jr. v. Coates, U.S., No. 24-6839, order filed 5/19/25），因為有5名大法官自行迴避，剩下4名大法官未達「至少6名大法官」的門檻，只能直接維持下級審裁判，不能進行實質審理裁判。

黃國昌說，這個道理清楚明瞭，一點都不複雜，法令規範不該浮動，更不應該因案設事，這是法治國原則與依法審判的ABC，而這5位「綠色司法獨夫」的劣行，也引發中華民國憲法學會聲明嚴詞批判「援引失當、掏空憲法，形成憲法惡例」。

「這兩天，我相信很多該說的、能說的都已經說了」，黃國昌認為，真正關鍵的問題在於「遙控綠色大法官的賴清德，還要繼續一意孤行，將已經四分五裂的台灣、帶向更激化的衝突之路嗎？」

