快訊

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

彈劾賴總統案啟動 藍：台灣不容袁世凱 府：未濫權

台灣新聞組／台北20日電
國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團19日召集全體在野黨立委，於立法院議場前開記者會，宣布提案彈劾賴清德總統，現場擺出合成照，影射賴清德是袁世凱。（記者胡經周／攝影）
賴政府不執行立法院三讀修正通過的財劃法修正案，藍白黨團昨宣布，將對賴總統提出彈劾案，並邀請被彈劾人賴總統到國會說明。國民黨團總召傅崐萁說，賴總統必須下台，台灣不容許有袁世凱；民眾黨主席黃國昌宣布，將在全國各縣市至少舉辦一場公聽會，向民眾報告賴總統如何一人毀憲。

藍白主張，賴總統違反憲法第72條規定，未於收到立法院通過法律案後10日內公布，構成違憲失職，依照憲法增修條文第4條第7項及立法院職權行使法第42條規定，對賴總統提出彈劾案。

傅崐萁說，卓榮泰不副署、不公告、不執行國會通過的法律案，毀憲亂政、毀壞民主，踐踏台灣人民；賴總統已稱帝，不在乎全國民意，國會已沒辦法監督這個怪獸總統。

國民黨團書記長羅智強表示，在野黨將提出三大行動，分別是彈劾程序即刻開始、被彈劾人到院說明以及「彈劾總統，全台護憲」；建請立法院於全台舉辦彈劾公聽會，公聽會主軸為「彈劾違憲總統，全台守護憲法」，結合關心愛護中華民國憲政的民眾，深入各角落，告訴大家現在是關鍵時刻。

黃國昌宣布，將在全國各縣市至少舉辦一場公聽會，向地方選民報告賴總統如何一人毀憲，剝奪財政收支劃分法本來該照顧人民的財源，請國人共同守護憲法。

針對時程，羅智強說，周二程序委員會排案，最快下周五就可表決成案，接著開全院委員會，送出關於彈劾的日程表草案，包括開公聽會，請被彈劾人到院說明及未來第二次表決什麼時候，下周五開全院委員會時會一併提出。

藍白立委對賴總統提出彈劾案，立院司委會也提案建請監察院彈劾行政院長卓榮泰。總統府發言人郭雅慧昨表示，在野黨所採取的這兩項大動作，恰好證明在憲法上，立法院有手段可以制衡行政院長和總統，沒有所謂「行政濫權」，任何只要合乎憲政體制，都給予尊重。

對於是否願赴立院說明，總統府至截稿前沒有回應。

彈劾 黃國昌 羅智強

