美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

停職1年5個月… 高虹安撕「貪汙標籤」 重返竹市府上班

記者王駿杰、黃羿馨、郭政芬／專訪
新竹市長高虹安立院助理費案二審結果貪汙部分無罪，她表示復職後首要目標是盡速回到市政崗位，穩定市政運作。（記者季相儒／攝影）
新竹市長高虹安助理費案前天二審逆轉貪汙無罪，改依偽造文書罪判刑6月。她昨接受本報系聯合報專訪感嘆，「貪汙標籤太沉重」，停職1年5個月，人生被迫按下暫停鍵，二審結果才讓她撐過低潮，終於有勇氣打給媽媽「報平安」。竹市府昨收到准予復職公文，高虹安今早8時半重返市府上班。

高虹安說，復職後首要目標是盡速回到市政崗位，穩定市政運作。至於是否回歸民眾黨，她說，「還沒有討論、也沒有思考」，一切以盡速回到市長職務為最優先考量。

針對有人評論二審高院承審法官郭豫珍是「貪官之友」，高虹安表示，停職期間面臨大罷免，新竹市許多路口掛滿「高虹安是貪汙犯」看板，她坦言殺傷力大，但最終12萬多票否決罷免，顯示市民理性判斷，市政攻防才是正常模式，而非貼標籤或人身攻擊；相關法律爭點及合議庭判斷內容，仍待判決書出爐後才能了解，希望大家「尊重司法、尊重法院」，回到判決理由理性討論。

對於助理費除罪化修法引發爭議，高虹安表示，助理費核心問題在於制度長期不夠明確，確實有必要透過修法釐清，如此才能避免更多民代在模糊地帶中誤觸法規；自己親身經歷這段司法過程後，也更加理解助理費制度長期以來存在的爭議。

身為全台最年輕縣市長的高虹安，2020年擔任民眾黨不分區立委，她說，從政前從未踏入法院，未料到2022年投入新竹市長選戰後，竟短時間同時面對多起司法案件，「一般人成為被告，生活全面失序，更何況我還須肩負市長職務，壓力極大」。

「聽見一審判7年4個月時，心裡負擔極重。」高虹安昨在專訪時首度吐露去年7月接獲一審判決時的心境，她感嘆，外界關注她的政治前途，但對家人而言，最在意的是她是否平安，「1年5個月停職的日子，彷彿人生被迫按下暫停鍵，等待過程漫長而煎熬」。

高虹安指出，她未被司法與停職壓力擊倒，在親友與支持者陪伴下，持續走訪基層、規律運動，也藉此更深入新竹各角落。前天獲知2審宣判結果，鬆了一口氣，「第一件事就是打給媽媽報平安」，坦言官司審理期間，家人與她承受極大的壓力，她怕長輩擔心，始終未多談。

「二審結果雖非終局，但能先卸下沉重標籤，讓家人與支持者感到寬慰。」高虹安說。

雖然二審逆轉貪汙無罪，仍可能面對檢方上訴與誣告案三審審理等。高虹安說，若需請假，市政會如常推動，並確保新竹棒球場明年安全啟用。

至於明年是否爭取連任？高說，從市長選舉到通過反罷免投票，等於承擔兩次選民託付，「這是非常重的責任」。她首要任務是全力專注市政、兌現選舉承諾，才有底氣談後續。

罷免 民眾黨 投票

