我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

財劃法「不副署」糟蹋國會 藍喊精準打擊反制賴皮巨嬰

記者鄭媁、唐筱恬、李成蔭、劉懿萱、郭政芬、江婉儀、陳敬丰／台北17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）
國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰不副署再修版財劃法，朝野再陷憲政僵局。國民黨主席鄭麗文昨天表示，賴清德總統正帶領民進黨一件件拆解中華民國憲政秩序，以行政意志掐死國會多數民意，將國家從「法治」帶回「人治」，從「民主」帶向「獨裁」；當國家最高救濟機制被架空，當一切都變成賴清德說了算，「我們與獨裁的距離，究竟還有多遠？人民投下的那一票，還剩下什麼意義？」

鄭麗文指出，三讀通過的法律就是有效，行政院卻逕自停止執行、違法不編預算，自行創設違憲審查權、大法官的暫時處分權，將法治視為兒戲；卓揆宣布不副署三讀法案，將用以制衡總統的副署，濫用為「一票否決權」來對付立法院；賴、卓全憑自身喜好決定是否遵循法律，徹底破壞法安定性與權力分立原則。

鄭麗文質疑，總統遲未提出適宜的大法官名單，導致大法官人數不足、憲法法庭功能停擺，然後再單方面惡意解讀憲法，將不想遵守的法律一律定義違憲；不到50人的民進黨便當會，竟用來討論如何讓三讀法律失效，以黨內會議取代國會決議，實質上就是總統以行政權否決立法權。

她強調，中華民國是亞洲第一個民主共和國，憲政是每個人心中的底線，不是任民進黨政府貼身剪裁的政治工具。

新竹縣長楊文科昨說「深表遺憾」，不副署將造成新竹縣明年財源缺口逾56億元台幣（約1.78億美元），期盼中央、行政院跟立法院應該盡速溝通協調，「以天下蒼生為念」。新北市長侯友宜表示，國家只有一個，希望大家面對財劃法及相關的政治紛爭多多溝通，不然受苦的還是人民。

外界認為在野黨應有反制動作。國民黨發言人牛煦庭表示，社會大眾已經見證「賴皮巨嬰」的鬧劇，眼下應謀定而後動，精準打擊；無論行政院副署與否，立法院會照常工作，愈認真推動法案，愈凸顯民進黨政府的荒唐。

據了解，國民黨高層收到各式建議，包括主戰派認為必須號召人民走上街頭，或在立法院對總統提出彈劾案；但也有人認為，應先凝聚黨內共識，並與民眾黨討論後行動。

牛煦庭說，「青鳥」一直帶風向，指「國民黨不敢倒閣」，但明眼人都知道，倒閣就是「免洗的行政院長，換真刀真槍的國會」，對民進黨而言是無本生意；賴清德總統想越過民意，糟蹋憲法、糟蹋國會，「我們還客氣什麼？」但什麼方法打擊效果最好，黨內會再討論。據了解，鄭麗文近日將邀請不分區立委便當會，就相關議題及政策攻防交換意見。

民進黨 國民黨 鄭麗文

上一則

黑白集／馬桶商賣軍火 顧立雄不給問？

下一則

中市前議長張宏年過世 他鉛中毒多年還曾遭綁架勒贖3億

延伸閱讀

賴清德邀茶敘被韓國瑜拒絕 鄭麗文：我送一面鏡子給你

賴清德邀茶敘被韓國瑜拒絕 鄭麗文：我送一面鏡子給你
換柯建銘求綠白合？鄭麗文：換賴可團結在野 民進黨要嗎

換柯建銘求綠白合？鄭麗文：換賴可團結在野 民進黨要嗎
北京3前提換鄭習會？ 鄭麗文酸：可見民進黨多緊張害怕

北京3前提換鄭習會？ 鄭麗文酸：可見民進黨多緊張害怕
賴清德：沒宣布台獨必要 鄭麗文：請廢台獨黨綱

賴清德：沒宣布台獨必要 鄭麗文：請廢台獨黨綱

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30
圖為台駐印度副代表謝柏輝（右4）12月4日參加印度「國家地震中心」的國家地震預警資料接收中心啟用儀式。中央社

台駐印度副代表謝柏輝突身體不適 送醫後宣告不治

2025-12-12 11:25

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友