再爆茶葉公司得標軍方資安案 藍酸「維護方法是泡茶嗎？」

記者李成蔭、巫鴻瑋／台北16日電
台南室內裝修業者「福麥」承攬國防火藥採購，引發各界質疑，國民黨立委王鴻薇、羅智強15日開記者會再爆，有茶葉公司得標涉機敏的國防部伺服器標案及維護標案。（記者李成蔭／攝影)
台南室內裝修業者「福麥」承攬國防火藥採購，引發各界質疑，國民黨立委王鴻薇、羅智強15日開記者會再爆，有茶葉公司得標涉機敏的國防部伺服器標案及維護標案。（記者李成蔭／攝影)

台南室內裝修業者「福麥」承攬國防火藥採購，引發各界質疑，國民黨立委王鴻薇、羅智強昨開記者會再爆，有茶葉公司得標涉機敏的國防部伺服器標案及維護標案；兩人質疑，維護方法是要到國防部泡茶嗎？ 且該公司前負責人黃鴻鈞多次偽造廠商資格，還曾被立法院長韓國瑜抓包，對方不但拒絕給付，還提告韓國瑜，而最後敗訴收場。

王鴻薇揭發，2022年國防部海軍司令部伺服器標案及維護標案（標案編號PU12007P074）內容具敏感性涉及資安與國安業務範疇，但卻由一間位於高雄、資本額僅10萬元(台幣，下同，約3100美元)的鴻璋茶業公司得標，難道維護方法是要到國防部泡茶嗎？

王鴻薇更揭露，鴻璋茶業公司前負責人黃鴻鈞，至少涉及三起偽造廠商資格投標，也有被告判刑紀錄，但這樣的廠商非但沒有進入黑名單，今年又得標國防部標案，統計下來近10年平均每年得標1000萬的標案金額，且至少涉及9件國防部相關標案，令人感到不可思議。

王鴻薇批評， 韓國瑜上任立法院長後，「鴻璋茶業」及黃鴻鈞被抓包偽造資格，不但拒絕給付還提告韓國瑜，而最後敗訴收場，且黃鴻鈞更有多次偽造廠商資格投標紀錄。除立法院案件外，偽造廠商資格的對象還包括，台南藝術大學、法務部等，更是被法務部提告詐欺並判刑確定。

王鴻薇更表示，查閱同址黃鴻鈞負責人的公司，國防相關標案紀錄還有得標2018年度，由國防部海軍司令部的海軍左營後勤支援指揮部公開招標，「聯合對抗戰術模擬系統電腦兵棋系統維護乙項」案（標案編號：PZ08302P059），這種偽造資格的劣質廠商，連兵推系統都可以得標維護，是把國防當開玩笑嗎？這幾天國人看得很清楚，國防採購跟室內裝修公司買炸藥、跟鞋商買子彈，如何讓人民放心國安？

羅智強指出，黃鴻鈞在同址另設鈞威科技公司、鈞立科技公司，長年得標中南部縣市及中央部會、國防資安標案；據經濟部資料，該茶葉公司於2022年底才更換公司所營事業資料，增加相關電腦及資安業務，隔年即得標國防部標案，國防部還不思檢討並全面徹查嗎？另外，羅智強還說，賴清德總統就是經不起檢驗、質詢，所以不敢到立法院報告1.25兆元天價軍購，沒膽子只敢開便當會、搞獨裁。

針對外界質疑，鴻璋茶業現任負責人林姓女子與合夥人黃男大呼冤枉。林女說，兩人大學均主修資訊管理，畢業後經營茶葉批發，同時精進資訊本業；公司營業登記載明電腦設備項目，投標資格完全合法，是憑藉考取的上百張證照與專業規畫才獲青睞。

至於國民黨桃園市議員凌濤質疑南部鞋商大石公司竟能得標軍火採購，昨天上午前往台北地檢署，告發國防部相關經辦及人員涉犯貪汙罪及刑法圖利罪。

被指控的大石與福麥國際也透過律師發聲明，大石國際更指凌濤散布不實言論，將提出刑民事告訴。

國防部 韓國瑜 羅智強

