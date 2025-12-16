新聞評論／賴清德自認比憲法還大 該再被選民教訓一次

行政院宣布不附署藍白版本財劃法，賴清德總統（見圖）錄製影片力挺。(圖／總統府提供)

閣揆卓榮泰 舉行記者會，宣布昨天原應由總統公布的新版「財劃法」，他將「不副署」，因而總統也就「不公布」。可笑的是，記者會自欺欺人地自命「捍衛憲政秩序」，把對憲法「鑽牆打洞」的行為說成「捍衛憲政」。一個僅四成民意的少數總統，數月前才在大罷免 遭民意否棄，賴清德 卻揮舞刀斧摧砍憲政。賴政府如此毀憲亂政、顛倒黑白，人民會相信他們忠於國家和民主嗎？

事實上，賴清德上周召集民進黨立院黨團開會，並逕自將閣揆「不副署、不執行」國會通過的法令解釋為「合憲」，他儼然以「首席大法官」自居，把「黨便當會」開成了「憲法法庭」。為了對付藍白主導修法的「財劃法」和停砍公教年金等案，賴清德採取如此粗暴手段的毀憲，恐怕不是他個人亂了方寸，而是他心中從來沒有尊重過憲法，他的鬥爭操作也從來沒有政治底線，因而能如此恣意。

「憲法」第七十二條規定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布。「憲法增修條文」第三條規定，行政院對立法院決議案有不同意見，可經總統核可移請立法院覆議，立法院若決議維持原案，行政院長「必須接受」。從上述兩條文看，賴政府迴避「財劃法」及「公教年金」案的程序基本已走到盡頭，除了依法公布實施外，再也無路可走。然而，卓榮泰揚言「不執行」財劃法，府院黨千方百計幫他撐腰，最後竟不惜把總統「依法公布」的憲政責任都賠上。這真是個無底洞的政府，對憲法作選擇性曲解，任意切割鑿炸，有誰相信他們會捍衛憲法？

賴清德不公布通過的法律自是違憲，而卓榮泰不副署、不執行，更是違憲與硬拗。「副署」的設計源自「內閣制」，原本台灣的雙首長制憲法具內閣制精神，行政院向立法院負責，閣揆任命需經國會同意；因此「閣揆副署」有「制衡總統」之意。但修憲後，閣揆的去留但憑總統決定，無須經國會同意；因此法律案需要閣揆「副署」，代表行政院長負責執行該法律，副署不是「權利」而是「義務」。賴清德為了對抗藍白，竟讓卓榮泰把副署「武器化」，他自己則跟著自我矮化。

賴政府認為閣揆可用「不副署」來制衡國會，這是在扭曲憲法精神。「憲法增修條文」規定，行政院如認為立法院決議的法律案或預算案窒礙難行，得提出覆議；若覆議遭國會否決，「行政院長應即接受該決議」。憲法原本規定是「應即接受或辭職」，增修條文讓閣揆不必辭職，但規定「應即接受」，別無二途。增修條文明明白白寫著「行政院長應即接受」，民進黨上下都看不懂嗎？

說穿了，賴清德這一連串「不公布、不副署、不執行」的計謀，更大的目的在逼迫藍白「倒閣」，以便順勢「解散國會」進行改選。這個邏輯，和大罷免如出一轍，是「選輸翻桌」邏輯，完全出於一種無賴的心態。卓榮泰帶領行政院明顯能力不足，卻傲慢自大，早已不適任；大罷免失敗後，賴清德即應將他撤換。如今，賴清德卻把卓榮泰當成「與在野黨對賭的籌碼」；但卓榮泰已經毫無身價，哪裡值得在野黨為他陪葬？

無論如何，賴總統依法公布法律，卓榮泰副署並執行，都是他們的憲法義務，行政部門沒有不執行法律的選項。賴清德原應守護憲法，他卻帶頭破壞憲政秩序，在憲法的銅牆上鑽洞鑿孔。經過大罷免大失敗的教訓，民進黨還甘當毀憲亂政的元凶，就讓選民再教訓他們一次吧。