韓國瑜婉拒國政茶敘 賴清德：知道他有難言之隱 但請再思考一下

記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統。(中央社)
賴清德總統。(中央社)

朝野對立升溫，賴清德總統原訂15日邀行政、立法、考試三院院長進行國政茶敘，但立法院長韓國瑜已婉拒。賴清德今(13)天表示，當然希望韓國瑜能夠參與，因為國家的重大議題，當然歡迎除了行政院，還有其他的院際以外，也希望立法院能夠參加，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下。」民眾黨表示，對韓院長拒絕成為行政權摸頭對象表達佩服，賴清德只想透過形式主義過場，營造朝野和諧的假象，是對在野力量的羞辱，呼籲不要再玩弄政治公關手段。

賴清德今早出席宏道獎頒獎典禮，會前被問及立法院昨三讀通過停砍公教年金法案，他表示，年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，過去前組桶蔡英文任內花了一年多的功夫，組織委員會、開公聽會，也在立法院朝野非常深入的討論，才有這個共識的結果。

賴清德說，蔡英文是完成了一項，不僅僅是前總統馬英九想要完成沒有辦法完成，也是社會長期以來要求的一項重大政策，在這個時候，不應該再走回頭路。他是希望反年改的法案，還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好地討論。

民眾黨今天表示，今年2月在賴清德主持的院際協調中，韓國瑜曾當面請賴清德以民進黨主席身分呼籲停止惡性大罷免，不僅毫無效果，反而變本加厲，換來賴清德以「團結十講」為名帶頭呼籲「清除雜質」。賴清德上任至今，面對執政黨內部毀憲亂政、甚至透過司法手段打壓異己的種種劣跡，始終選擇視而不見，甚至推波助瀾。當朝野對立已達冰點，賴清德不敢面對自己製造的憲政僵局，也不願誠心找在野黨主席進行實質的政治對話與溝通，反而只想躲在總統府內「抱團取暖」。

民眾黨指出，賴清德試圖把韓國瑜找進府內喝茶，將其當作轉移施政無能焦點的「擋箭牌」。這種逃避現實、只想做表面功夫的行為，「證明了賴政府在處理朝野關係上，果真無用至極。」

民眾黨強調，解鈴還須繫鈴人，賴清德若真有心為國家長治久安著想，請落實三件事，包括「恪遵法律」，行政權應停止對於立法監督的惡意抵抗，尊重新國會的民意基礎；「公正執法」，國家機關必須嚴守中立；「溝通在野」，請賴清德放下身段，走出同溫層，直接與在野黨主席面對面共商國是。

