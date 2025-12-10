我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

新聞評論／賴卓體制 以憲政之矛毀憲政之盾

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院長卓榮泰9日參加全國商業總會舉辦商業領袖座談。（記者許正宏／攝影）
行政院長卓榮泰9日參加全國商業總會舉辦商業領袖座談。（記者許正宏／攝影）

台灣憲政近日遭遇一場罕見的「雙首長式挑戰」：賴清德總統的權謀，與閣揆卓榮泰的愚頑加乘，不僅將府會對立推到極限，更使行政權走向玩法與違憲的懸崖。賴卓體制的無能又蠻幹，將憲政帶向全面對撞。

立法院再次否決行政院所提「財劃法」覆議案後，卓榮泰以絕決的姿態宣布：「行政院不會也不能執行違法的法案。」這句話，讓憲政體制瞬間冷到結冰。根據「憲法增修條文」規定，覆議若失敗，行政院長「應即接受」決議，行政權沒有挑三揀四的空間。如果行政院可自行宣告某項法律「不可行」或「違法」，那民主國家還需要立法權嗎？

卓榮泰稱，「財劃法」侵害預算權、使舉債上限爆表，乃至立法院「未議而決」；這些，都是片面的政治指控。解決爭議的方式，應該是職權救濟、釋憲確認，而不是行政權自行宣布「我不做」。如今，行政院把全部希望押在憲法法庭，打算以釋憲與暫時處分來凍結法律；但目前憲法法庭人數不足，顯然此路不通。何況，「釋憲」原是憲政的最後防線，而賴卓體制卻將它當成第一線的攻擊武器，動輒覆議、釋憲。卓揆不遵守憲政，卻要憲法法庭幫他背書，這種「以憲政之矛毀憲政之盾」的倒錯作法，完全把憲政玩弄於股掌。

賴政府利用財政和制度挑戰憲政底線，在數位治理上，它也挑戰自由的底線。行政院宣布禁止小紅書一年，理由是防詐、保護青少年；這些問題確實存在，但較之其他平台的氾濫情況，卻顯然不成比例。政府的處置方式，徹底暴露其「政治掛帥」的濫權，而且是首次以國安名義封鎖社群平台。今天是「小紅書」，明天可能就是「抖音」，查禁範圍可以伸縮自如，全憑政府一聲令下決定。

賴卓體制正在推動的是三條戰線：與立法院鬥權、向憲法鬥底線、與市場平台鬥控制。他們用「捍衛民主」為包裝，藉「程序瑕疵」正當化，拿「國安與反詐騙」合理化；但每一步都在侵犯台灣累積不易的民主共識。此刻，台灣正走在一個危險的臨界點：院院對峙、憲政脫序、行政權擴張、政策以衝突為工具。賴政府正在秀「民主進步」黨的下限，而台灣可能失去的，是傲視華人世界的憲政民主。

卓榮泰 小紅書 賴清德

上一則

藍委助理費除罪化修法惹議 韓國瑜：不該侵害助理權益

下一則

台抗議韓入境單顯示「中國（台灣）」 網酸快禁韓劇

延伸閱讀

中天復台將重返原頻道？NCC：幾乎不可能

中天復台將重返原頻道？NCC：幾乎不可能
政院傳不執行新版財劃法 藍白嗆究責卓榮泰

政院傳不執行新版財劃法 藍白嗆究責卓榮泰
卓榮泰揚言不執行財劃法 藍：激化對立全民受傷

卓榮泰揚言不執行財劃法 藍：激化對立全民受傷
台美關稅談判進度 卓揆：已到相當最後階段

台美關稅談判進度 卓揆：已到相當最後階段

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位