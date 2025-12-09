陳水扁傳明年在鏡電視當主持 NCC：若是政論節目就違法

前總統陳水扁傳出明年將在鏡電視主持節目。（圖／翻攝自Youtube微微笑廣播網）

目前保外就醫的前總統陳水扁 傳出明年將到鏡電視主持節目「總統鏡來講」，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，鏡電視的設立目標是不能有政論節目，若有政論節目就是違法行為，NCC可開罰。

國民黨召委洪孟楷表示，媒體已經報導，陳水扁明年初會到鏡電視開節目，作為保外就醫的受刑人，是否能上媒體主持節目？陳崇樹表示，鏡電視設定，現況就是不能開政論節目，未來會持續關注與處理，但受刑人是否能主持，尊重法務部。

洪孟楷說，鏡電視現在「開巧門」，主持人邀請政治人物、政論節目常客做一對一對談，避掉禁開政論節目的限制，NCC是否有了解。陳崇樹坦言，NCC知道這樣的取巧方式，也有發函請鏡電視陳述意見，針對先前的情況也有開罰警告。但洪追問，是什麼處罰，陳則回說，「警告就是處罰」。

國民黨立院黨團先前提出「衛星廣播電視法」部分條文修正草案，增訂駁回申請之行政處分經撤銷，主管機關應回復原頻道位置及其他權利，若修正通過，效力將溯及既往，適用行政救濟程序終結前的案件，也被稱「中天條款」，並在上周逕付二讀。

交通委員會昨審查「衛星廣播電視法修正草案」，洪孟楷表示，未來修法若通過，NCC是否會尊重決議並依照程序進行？陳崇樹則強調，會依法行政。

但洪孟楷表示，行政院經常不依法行政，立院通過的法案不執行，還要先釋憲，NCC作為獨立機關，過去也經常被詬病經常受到上意影響，毫無獨立性。陳崇樹表示，一般情況會依法行政，但使用目前法律賦予的救濟程序，也是依法行政。