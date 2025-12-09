我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

陳水扁傳明年在鏡電視當主持 NCC：若是政論節目就違法

記者林海／台北9日電
前總統陳水扁傳出明年將在鏡電視主持節目。（圖／翻攝自Youtube微微笑廣播網）
前總統陳水扁傳出明年將在鏡電視主持節目。（圖／翻攝自Youtube微微笑廣播網）

目前保外就醫的前總統陳水扁傳出明年將到鏡電視主持節目「總統鏡來講」，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，鏡電視的設立目標是不能有政論節目，若有政論節目就是違法行為，NCC可開罰。

國民黨召委洪孟楷表示，媒體已經報導，陳水扁明年初會到鏡電視開節目，作為保外就醫的受刑人，是否能上媒體主持節目？陳崇樹表示，鏡電視設定，現況就是不能開政論節目，未來會持續關注與處理，但受刑人是否能主持，尊重法務部。

洪孟楷說，鏡電視現在「開巧門」，主持人邀請政治人物、政論節目常客做一對一對談，避掉禁開政論節目的限制，NCC是否有了解。陳崇樹坦言，NCC知道這樣的取巧方式，也有發函請鏡電視陳述意見，針對先前的情況也有開罰警告。但洪追問，是什麼處罰，陳則回說，「警告就是處罰」。

國民黨立院黨團先前提出「衛星廣播電視法」部分條文修正草案，增訂駁回申請之行政處分經撤銷，主管機關應回復原頻道位置及其他權利，若修正通過，效力將溯及既往，適用行政救濟程序終結前的案件，也被稱「中天條款」，並在上周逕付二讀。

交通委員會昨審查「衛星廣播電視法修正草案」，洪孟楷表示，未來修法若通過，NCC是否會尊重決議並依照程序進行？陳崇樹則強調，會依法行政。

但洪孟楷表示，行政院經常不依法行政，立院通過的法案不執行，還要先釋憲，NCC作為獨立機關，過去也經常被詬病經常受到上意影響，毫無獨立性。陳崇樹表示，一般情況會依法行政，但使用目前法律賦予的救濟程序，也是依法行政。

陳水扁

上一則

政院傳不執行新版財劃法 藍白嗆究責卓榮泰

下一則

決戰2026百里侯／綠營台南內戰激烈 陳亭妃支持度小贏林俊憲

延伸閱讀

泰35歲新聞主播驚傳陳屍家中 死因疑點重重

泰35歲新聞主播驚傳陳屍家中 死因疑點重重
陳水扁明年在鏡電視主持節目 NCC：政論節目就是違法

陳水扁明年在鏡電視主持節目 NCC：政論節目就是違法
台南市長綠營初選 阿扁挺陳亭妃 林俊憲表尊重

台南市長綠營初選 阿扁挺陳亭妃 林俊憲表尊重
新聞評論／陳水扁傳將復出主持節目 賴清德恐芒刺在背

新聞評論／陳水扁傳將復出主持節目 賴清德恐芒刺在背

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？